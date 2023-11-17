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Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı!

Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Kasım 2023 - 11:18
Türkiye’de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 218 bin kişi oldu.

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