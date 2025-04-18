DİYANET’TEN YALAN HABER UYARISI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18 Nisan 2025 tarihli Cuma hutbesinde dijital medya ve sosyal platformlarda yayılan yalan haberler ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı. “Erdemli Bir Toplumun İnşası” başlığıyla yayınlanan hutbede, Hucurât Suresi’nin 6. ayetine yer verilerek, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmasının toplumda büyük zararlara yol açtığı vurgulandı. Hutbede geçen açıklamalar, kısa süre önce “yanıltıcı bilgi yaymak” suçlamasıyla gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’yı akıllara getirdi.

“BÜYÜK GÜNAH, AĞIR VEBAL” VURGUSU

Cuma hutbesinde şu ifadelere yer verildi:

“Ayet-i kerime bizleri yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırmaktadır. İster gerçek hayatta ister dijital mecralarda olsun, doğruluğundan emin olunmayan haberleri yaymak; insanlar arasında fitneye, yuvaların dağılmasına, dostlukların bozulmasına neden olmaktadır. Bu tür bilgi paylaşımları büyük bir günah ve ağır bir vebaldir.”

RASİM OZAN KÜTAHYALI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Söz konusu hutbe, geçtiğimiz günlerde “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’nın gündem olan iddialarını yeniden hatırlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kütahyalı, “CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edileceği ve partiye kayyum atanacağı” yönündeki iddiaları nedeniyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık ifadesinde “Kamuoyunda böyle bir algının oluşmasına neden olduğum için üzgünüm ve pişmanım” diyen Kütahyalı, tepkilerin odağı olmuştu.

DİYANET: HUTBEDEKİ MESAJ GENEL UYARIDIR

Diyanet kaynakları, hutbenin doğrudan bir kişiye değil, genel anlamda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik olduğunu belirtse de, sosyal medya kullanıcıları hutbenin zamanlamasını manidar buldu. Konu, kamuoyunda “Diyanet’ten Rasim Ozan Kütahyalı’ya gönderme” şeklinde yorumlandı.

Kaynak:https://www.medyaradar.net