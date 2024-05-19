Erdoğan’la ilgili ‘kurmaylarına kızdı’ kulisi! ‘Daha ne bekliyorsunuz, adım atın…’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sokak köpekleri konusunda kurmaylarına “Daha ne bekliyorsunuz, adım atın” diye kızdığı ileri sürüldü. Kulislerden sızanlara göre köpeklerle ilgili İngiltere, İtalya ve Portekiz’deki sistem uygulanacak.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bakan ve bürokratlardan sokak köpekleri hakkında bilgi aldığını kaydetti. Babacan, Erdoğan’ın kurmaylarına, “Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz” diye kızdığını öne sürdü. AK Parti’de sokak hayvanları zirvesinde, İngiltere, İtalya ve Portekiz’deki sistemin esas alınacağı aktarıldı.
Nuray Babacan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:
“Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle Tarım Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında kriz çıktı. İki bakanlık da bunu tek başına üstlenmek istemiyor. Belediyeler ise bütçe olanaklarıyla bunu gerçekleştirmenin mümkün olmadığını savunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili tüm bakan ve bürokratları çağırarak şimdiye kadar neden adım atılmadığını sordu. Cumhurbaşkanının, “Bu iş çığırından çıktı. Neyi bekliyoruz? Bir an önce halledin artık” diye tepki gösterdiği aktarıldı.”
Toplantıda yapılan sunumda, sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığı, bunun için yeterli barınak bulunmadığı aktarıldı. Maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle sıkıntı yaşandığı belirtildi. Kısırlaştırılmış köpeklerin sokağa gönderilmesinin de sakıncaları olduğu, saldırganlık açısından sorun olmaya devam edeceğini dile getirenler oldu. Her ilde barınakların kapasitesine göre çalışmaların aşamalı sürdürülmesinin en doğru yol olduğu aktarıldı. Etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisi gündeme geldi. Çalışmalar sırasında dünya örneklerinin incelendiği, İngiltere, İtalya ve Portekiz’deki sistemin esas alınacağı aktarıldı.”