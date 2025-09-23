Ebru Gündeş Konseri Soruşturmayı Ateşledi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması, Ebru Gündeş konseriyle tetiklendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 98 konseri incelemeye aldı ve 32’sinde kamuya zarar tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında konser organizatörü Selahattin Çelikkaya da gözaltına alındı.

Soruşturmanın Başlangıcı ve İddialar

29 Ekim etkinliklerinde sahne alan Ebru Gündeş’e 69 milyon TL ödendiği iddiası gündemi hareketlendirmişti. Yavaş, ödemeye dair iddiaları yalanlarken, Mor ve Ötesi konserine yapılan 71 milyon TL’lik ödeme de soruşturmanın fitilini ateşledi.

Diğer Konserler de İnceleniyor

Murat Boz, Gülşen, Tan Taşçı, Sıla, Kenan Doğulu ve diğer pek çok sanatçının konserleri de kapsamlı incelemeye alındı. Savcılık, toplam 98 konseri mercek altına aldı.

Organizatör Gözaltında

Festiva ve Enfest Organizasyon şirketinin sahibi Selahattin Çelikkaya, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Çelikkaya, Mansur Yavaş’ın “Az laf çok iş” kampanyasının da yürütücülerinden biri olarak biliniyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 32 konserin kamu zararına yol açtığı tespit edilen dosyalar üzerinde incelemeyi sürdürüyor. Operasyon kapsamında gözaltı ve sorgulamalar devam ediyor.