ÖZGÜR ÖZEL’DEN ASGARİ ÜCRET İÇİN ACİL ZAM ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerektiğini vurgulayarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun derhal toplanması çağrısında bulundu. HAK-İŞ Konfederasyonu’nu ziyaret eden Özel, yüksek enflasyon koşullarında işçilerin gelirinin eridiğine dikkat çekti.

HAK-İŞ Ziyaretinde Gündem: Asgari Ücret Artışı

Özgür Özel, HAK-İŞ ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, mevcut ekonomik koşulların işçileri ezdiğini ve asgari ücrete zam yapılmamasının kabul edilemeyeceğini söyledi. “Temmuz ayında asgari ücretin artırılmaması, dayanılması mümkün olmayan bir durumdur” diyen Özel, hükümete seçim öncesi verdiği sözleri hatırlattı.

“Asgari Ücret Gerçek Enflasyona Göre Artırılmalı”

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte verdiği “Yılda 4 kez zam yapılacak” sözünü hatırlatarak, geçtiğimiz temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmadığını, bu yıl da aynı durumun yaşanmasının adaletsizlik olacağını dile getirdi. “Geçen yıl bile verilmedi, bu yıl da zam yapılmazsa emekçiye yapılan büyük bir haksızlık olur” dedi.

Açlık Sınırının Altında Kalan Asgari Ücrete Tepki

Özgür Özel, asgari ücretin açlık sınırının yaklaşık 4 bin TL altında kaldığını, TÜİK verilerine göre son dört ayda yüzde 14, ENAG’a göre ise yüzde 25’lik enflasyon yaşandığını belirtti. “22 bin TL maaşla geçinmek mümkün değil. Bu ücret şu an açlık sınırının çok altında. Zam yapılmazsa daha büyük sosyal krizlerle karşılaşırız” açıklamasını yaptı.

“Asgari Ücret Komisyonu Acilen Toplanmalı”

CHP Genel Başkanı Özel, işçi ve işveren temsilcilerinin de yer alacağı bir yapıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acilen toplanmasını ve adil bir zam kararı alınmasını talep etti. “Ekonomik krizin faturasını yalnızca emekçilere yükleyemeyiz. Bu yük adaletli şekilde paylaşılmalı” ifadelerini kullandı.