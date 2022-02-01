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Benzin ve motorin bu gece itibariyle zam geldi

Benzin ve motorin bu gece itibariyle zam geldi
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22 Mart 2022 - 16:00

Benzin ve motorin bu gece itibariyle zam geldi

 

Benzin ve motorine bu gece zam geleceği açıklandı.

Bu gece itibariyle benzine 1 lira 60 kuruş, motorine ise 1 lira 62 kuruş zam geleceği açıklandı.

Dolar kurunun artmasıyla beraber petrol fiyatlarına zamların gelmesi devam ediyor.

Akaryakıt sektöründeki kaynakların aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zam geleceği ifade edildi.

YENİ FİYATLAR

Bu geceki zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,25 TL’ye yükselecek.

Benzinin litresi Ankara’da 19,80 TL’ye, İzmir’de 19,82 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,36 TL’ye yükselecek.

 

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