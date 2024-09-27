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Özgür Özel ‘rüşvet’ sessizliğini bozdu! ‘Böyle bir şeye niyet etmek…’

Özgür Özel ‘rüşvet’ sessizliğini bozdu! ‘Böyle bir şeye niyet etmek…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Eylül 2024 - 16:37

Türkevi’nde açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında açılan ve Türk yetkililerin de isminin geçtiği yolsuzluk soruşturması ile ilgili sorulan soruya, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD’ye saldırıldığında önemli bir jest yaptı ve burada böyle bir bina yapılırken Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, öyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye niyet etmek Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kimseye yakışmaz” cevabı verdi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, aralarında yolsuzluk ve rüşvet dahil beş konuda suçlamaların yöneltildiği iddianame hazırlandı. 57 sayfalık iddianamenin önemli bir bölümünü Türk iş insanları ve en az bir Türk yetkiliyle bağlantılı suçlamalar oluşturuyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Bunlardan birinde Adams, yabancı uyruklu bir kişiden bir yılda 25 bin dolardan fazla bağış almakla suçlanıyor. İddianamede Adams’ın “bilerek haksız çıkar kabul ettiği” yabancı uyruklu kişiler Türk iş insanları ve en az bir “Türk yetkili” olarak anılıyor. İddianamede Adams’a verilen hediyeler arasında İstanbul’a ve İstanbul üzerinden aktarmalı Türk Hava Yolları uçuşlarında bedava business class biletler de sayılıyor.

Voa Türkçe’de yer alan habere göre ise ABD Savcısı Damian William, Adams’ın varlıklı Türkler ve en az bir Türk yetkiliden aldığı hediyelerin ve seyahat indirimlerinin 100 bin doların üzerinde olduğunu belirtti. Savcı, hediyeler arasında, İstanbul’da yat turlarını ve lüks restoranlarda ve eğlence mekanlarında ağırlamayı da saydı.

Başkan Adams’ın New York İtfaiyesi’nin Türkevi’ni denetleme sürecine müdahale ettiğini ve denetimden geçememesine rağmen binanın açılmasına izin verdiğini öne süren Wiiliams, Adams’ın talep ettiği ve aldığı seyahat yardımlarını örtbas etmek için sahte evrak kayıtları oluşturduğunu da iddia etti.

Adams hakkında açılan ve Türk yetkililerin de isminin geçtiği yolsuzluk soruşturması ile ilgili sorulan soruya CHP Genel Başkanı Özel de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD’ye saldırıldığında önemli bir jest yaptı ve burada böyle bir bina yapılırken Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, öyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye niyet etmek Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kimseye yakışmaz. Böylesi binanın kazandırılması süreci içinde bir jest gördüysek fazlasını ABD’nin Büyükelçiliği’ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun para ve pulla ölçülecek bir tarafı yok, güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirir.”

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