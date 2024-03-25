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Tunceli için deprem uyarısı: 3 ilçeye dikkat!

Tunceli için deprem uyarısı: 3 ilçeye dikkat!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Mart 2024 - 17:22

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Doğu Anadolu Fayı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kesişim noktasında yer alan Tunceli için uyarıda bulundu.

“Hem Doğu Anadolu Fayı’nın veya onun segmentleri üzerinde hem Kuzey Anadolu Fayı’nın üzerinde meydana gelen depremlerde, gerek ilçeleri gerek kırsal alanları ile Tunceli doğrudan etkilenen kentlerin başında geliyor” diyen Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerine dikkati çekti.

“HER AN DEPREM ÜRETMEYE HAZIR BİR FAY ZONU, PÜLÜMÜR’E KUŞ UÇUŞU 13 KİLOMETRE MESAFEDE!”

Gazete Duvar’dan Duygu Kıt’a konuşan Hüseyin Alan, riskleri şöyle anlattı:

“Tunceli kent merkezi ve ilçeleri ile Türkiye’de deprem üretme potansiyeli yüksek iki fay arasında yer alan kentlerimizden biri. Biri Kuzey Anadolu Fayı diğeri Doğu Anadolu Fayı. Yine ilin batısında Kuzey Anadolu Fayı’nda başlayıp güney batıya doğru inen Ovacık-Malatya fay zonu mevcut. Ayrıca kentin kuzeyinde 2002 yılında 5.9 büyüklüğünde deprem üretmiş Pülümür fay hattı var. Kent merkezinin hemen kuzeyinden geçen oldukça aktif bir Nazimiye fay zonu var. Ovacık ilçe merkezinin 1,5-2 kilometre kuzeyinden geçen Ovacık fay zonu, Ovacık ve çevresi için önemli tehlike kaynaklarından biri. Ovacık, tehlikeli yerleşim ilçelerinden biri. Kuzey Anadolu Fayı’nda sismik boşluk olarak tanımladığımız Yedisu segmenti kırılmaya hazır bekliyor. Kuzey Anadolu Fayı’nın Yedisu segmenti diye tanımladığımız Karlıova’dan başlayıp Yedisu’yu geçerek Sansa Vadisi’ne kadar devam eden bir segment söz konusu. Sismik boşluk olarak tanımladığımız bölgede, deprem üretme periyodu dolmuş. Her an deprem üretmeye hazır bir fay zonu, Pülümür’e kuş uçuşu 13 kilometre mesafede bulunuyor.”

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