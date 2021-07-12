Baklavacı Güllüoğlu’ndan Büyük Bayram İndirimi

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1871 Yılından Beridir Kaliteli Hizmet Veren Baklavacı Güllüoğlu, Tüm Baklava, Lokum ve Çikolata çeşitlerinden %10 indirimli! Üstelik Kargo Bedava

1871 yılından bu zamana kadar kaliteli ve lezzetli hizmet veren Baklavacı Güllüoğlu, Kurban Bayramına özel tüm tatlı çeşitlerinde %10 indirim sunmaktadır.

Mehmet Nejat Güllü’ye ait olan ve merkezi İstanbul Kağıthane’de olan Baklavacı Güllüoğlu, Avrupa, Asya ve Amerika’ya kadar hizmet vermektedir. Baklava, kadayıf, midye baklava, havuç dilimi baklava, sütlü nuriye gibi birçok çeşitleri bulunan Baklavacı Güllüoğlu, sektörün öncü firmaları arasında yerini alır. Baklavacı Güllüoğlu sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kurban Bayramına Özel %10 İndirim

140 yıldır hizmet veren Baklavacı Güllüoğlu, değerli müşterilerine %10 indirim vermektedir. 300 lira ve üzeri alışverişlerde “KURBAN” kodunu kullanan herkese anında %10 indirim uygulamaktadır. Bununla beraber Türkiye’nin her yerine ücretsiz kargo hizmeti sunulmaktadır. Soğuk Baklava , Fıstıklı Baklava, Midye baklava gibi farklı çeşitlerden oluşan ürünlerimizde bu indirimi kullanabilirsiniz.

Dünyanın Her Yerine Baklava Gönderimi

Baklavacı Güllüoğlu, Avrupa, Asya ve Amerika olmak üzere dünyanın her yerine kilo ve tepsi ile baklava ve çeşitlerini göndermektedir. Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerine 2 gün içerisinden ürünlerimiz teslim edilmektedir. Bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Bangladeş, Malezya, Hindistan ve Pakistan’a da baklava ve çeşitleri 3 gün içerisinde ulaşmaktadır.

En Çok Tercih Edilen Soğuk Baklava Ve Fıstıklı Baklava

Yaz mevsimi ile beraber soğuk baklava, fıstıklı baklava, fıstıklı kuru baklava en çok tercih edilen baklava çeşitleri arasındadır. Baklavacı Güllüoğlu özel şerbeti, bol fıstıklı baklava çeşitleriyle eşsiz kalitede hizmet sunmaktadır.

Baklavacı Güllüoğlu, ürünleri kaliteli ve muhteşem lezzetleriyle gönüllere taht kurmuştur. Özel kare baklava , havuç dilimi baklava , saray sarma, fıstıklı dürüm, cevizli baklava, tepsi baklava çeşitleri, şöbiyet, kadayıf ve sütlü nuriye gibi ürünlerimiz günlük olarak yapılır , oldukça tazedir.

Baklava Çeşitleri Günlük ve Taze Olarak Satışa Sunulmaktadır

Baklavacı Güllüoğlu, hijyen ve kalite prensibiyle çalışmaktadır. Bu nedenle tüm ürünlerimiz kaliteli malzemelerden oluşur. Antep fıstığı, fındık ve ceviz gibi kuruyemişler memleketinden özel olarak dalından koparılır ve özel şerbeti ve fırınlama yöntemiyle çıtır çıtır pişirilir ve şerbetlenir.

Baklavacı Güllüoğlu %10 indirim.Bayram indiriminden yararlanabilirsiniz. “Kurban” kodunu kullanarak baklava ve çeşitlerini, özel yapım lokumlarını ve çikolatalarından sipariş verebilirsiniz. Türkiye’nin her yerine ücretsiz kargo imkanı sunmaktadır.