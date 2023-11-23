Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Özgür Demirtaş’tan Merkez Bankası kararına iki kelimelik yorum

Özgür Demirtaş’tan Merkez Bankası kararına iki kelimelik yorum
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
23 Kasım 2023 - 16:04

Ekonomist Özgür Demirtaş Merkez Bankasının politika faizini yüzde 35 seviyesinden yüzde 40 seviyesine çıkarmasına sosyal medya hesabından sadece 2 kelime ile yorum yaptı.

Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası açıklanan karar ile politika faizi 500 baz puan artışla yüzde 40 oldu.
Haziran ayından itibaren sonra sürekli olarak artış trendinde olan Merkez Bankası Politika faiz oranı bugün yüzde 35 seviyesinden yüzde 40 seviyesine çıkarıldı.

Ekonomist Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sadece iki kelime kullandı.
Demirtaş “Helal Olsun” dedi.
Paylaşım şu şekilde:

ekran-goruntusu-2023-11-23-143152.png

“DÜZELTMEK ZOR VE SANCILI”
Merkez Bankası kararı sonrasında İktisatçı Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin ilk yorumunu yaptı.
Eğilmez faiz kararı sonrasında yanlış ekonomi politikaları olduğunu şu sözlerle paylaştı:
“TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak % 40’a yükseltti. Doğru karar. Yanlış ekonomi politikasını düzeltmek zor ve sancılıdır.”

ekran-goruntusu-2023-11-23-144002.png

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu…Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu…
Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim?Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim?
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı ‘gizli protokolü’ açıkladı! İçişleri ve 2 bakanlık…Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı ‘gizli protokolü’ açıkladı! İçişleri ve 2 bakanlık…
Afyonkarahisar’da torbacı operasyonuAfyonkarahisar’da torbacı operasyonu
3 katlı bina yangınında 3 kişi camdan atladı. Hastanelik oldular3 katlı bina yangınında 3 kişi camdan atladı. Hastanelik oldular
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Askeri Okulda ‘Atatürk kavgası’ iddiası! MSB’den açıklama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat filmlerinin galasında eşleriyle dans etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Demirtaş’tan Merkez Bankası kararına iki kelimelik yorum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NİHAL CANDAN’IN EVİNE POLİSLER GELİNCE “PARDON YANLIŞ ADRES” DEMİŞ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
60 kişilik Rus heyeti yarın Ankara’ya geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BBC dünyanın en etkili 100 kadınını açıkladı: Listede hangi Türk bilim insanı var?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beklenen itiraf geldi, her şeyi anlattı! Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara parayı nasıl akladı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Parasını kaptıran Arda Turan’ın mesajı delil oldu! “Ben karıma ne diyeceğim Seçil”
SON DAKİKA HABERLERİ
Özgür Demirtaş’tan Merkez Bankası kararına iki kelimelik yorumKasım 23, 2023-4:04 pm
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu…Kasım 23, 2023-3:53 pm
60 kişilik Rus heyeti yarın Ankara’ya geliyor!Kasım 23, 2023-3:52 pm
MEB anket paylaştı: Ara tatil kalksın mı?Kasım 23, 2023-3:23 pm
Merkez Bankası’ndan kredi kartı faizlerine ilişkin kararKasım 23, 2023-2:24 pm
2023-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldıKasım 23, 2023-2:22 pm
Merkez Bankası’nın 23 Kasım 2023 faiz kararının ardından dolar kaç lira oldu?Kasım 23, 2023-2:11 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !