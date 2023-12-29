10 PKK’li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 2 farklı noktada yapılan baskınlarda toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Baskınlar Kandil ve Fırat Kalkanı bölgelerinde gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Kandil’de 2, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı’nda 8 PKK/YPG’li terörist, kahraman ordumuz tarafından yok edildi” dedi. Bakanlık, teröristlere göz açtırmadıklarını vurguladı.