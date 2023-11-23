Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu…

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı.
TCMB Para Politikası Kurulu kasım ayı olağan toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40’a yükseltti.
TCMB haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül ve ekimde 500’er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. Son artışla birlikte toplam faiz artışı 3 bin 150 baz puanı buldu. Başka bir deyişle faiz 6 ayda 31,5 puan arttı.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 37,5’e çıkarılacağını tahmin etmişti.
HAZİRANDA FAİZ ARTIŞINA BAŞLANDI
Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.
Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.
Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15’e yükseltmişti.
Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50’ye yükseltmişti.
Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25’e çıkardı.
Eylül toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltildi.
Ekimde faiz artışına devam eden Merkez Bankası yine 500 baz puanlık artışla faizi yüzde 35’e çıkarmıştı.