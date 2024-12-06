Superman Challenge Tehlikesi: TikTok’un Yeni Akımı Çocukları Riske Atıyor

TikTok’taki Superman Challenge Tehlikesi: Çocukların Güvenliği Tehlikede

Sosyal medya platformu TikTok’ta yayılan Superman Challenge isimli meydan okuma, gençler arasında hızla popülerleşerek ciddi yaralanmalara ve kazalara yol açıyor. Masum bir oyun gibi görünen bu akım, dünya genelinde okullarda çocukların güvenliğini tehdit eden sonuçlar doğuruyor.

Superman Challenge Nedir?

Superman Challenge, çocukların gruplar halinde oynadığı bir meydan okuma oyunu. Oyunda, iki grup ellerini kenetleyip çapraz kollarıyla bir destek oluşturuyor. Üçüncü bir çocuk ise “uçan Superman” gibi kollarını öne uzatarak bu kolların üzerine atlıyor ve ardından havaya fırlatılıyor. Ancak bu eğlence gibi görünen hareket, kontrolsüz şekilde yapıldığında ciddi kazalara neden oluyor.

Belçika’nın Anvers eyaletindeki Brasschaat şehrinde yaşanan bir olayda, bir öğrenci bu oyun sırasında yere düşerek kafasından ağır bir darbe aldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun bir ay boyunca okula gidemeyeceği ve yıl sonu sınavlarını kaçıracağı açıklandı. Bu tür vakaların sadece Belçika ile sınırlı olmadığı, Avrupa genelinde de benzer kazaların yaşandığı bildiriliyor.

Yetkililer ve Uzmanlardan Ciddi Uyarılar

Okul müdürleri ve uzmanlar, ailelere ve öğrencilere bu tür sosyal medya trendlerinin tehlikeleri hakkında farkındalık çağrısı yapıyor. Brasschaat’taki bir okulun müdürü, “Sosyal medyada yayılan bu gibi meydan okumalar, çocukların fiziksel güvenliğini riske atıyor. Aileler, çocuklarının sosyal medya kullanımını yakından takip etmeli ve bu tür içeriklere karşı uyarıcı olmalı,” ifadelerini kullandı.

Psikologlar ve eğitimciler, meydan okumanın sadece fiziksel zararlarla sınırlı kalmayıp çocukların psikolojik sağlığını da etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, sosyal medya platformlarının bu tür tehlikeli içerikleri daha etkin bir şekilde denetlemesi gerektiği vurgulanıyor.

TikTok’un Sorumluluğu Tartışma Konusu

TikTok yetkilileri, tehlikeli içeriklere karşı çeşitli önlemler aldıklarını ve kullanıcıları bilinçlendirme kampanyaları düzenlediklerini belirtiyor. Ancak Superman Challenge gibi meydan okumalar, kullanıcılar arasında hızla yayılabilmesi nedeniyle denetim mekanizmalarının yetersiz kalmasına neden oluyor. Sosyal medya platformlarının daha sıkı düzenlemeler yapması gerektiği uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor.

Aileler ve Eğitimciler Ne Yapmalı?

Açık İletişim Kurun: Çocuklarınızla sosyal medya kullanımı hakkında konuşarak bu tür meydan okumaların risklerini anlatın. Dijital Farkındalığı Artırın: Okullarda sosyal medya güvenliği üzerine bilinçlendirme programlarının yaygınlaştırılması önemli bir adım olabilir. Takip ve Denetim Yapın: Çocuklarınızın sosyal medya platformlarında hangi içeriklere maruz kaldığını düzenli olarak kontrol edin.

Bu olay, sosyal medya kullanımında bilinçli hareket etmenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Dijital çağda çocukların güvenliği için aileler, eğitimciler ve platform yöneticilerine büyük görevler düşüyor.

kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr