Özgür Demirtaş, Saraçhane Gündemine Neden Sessiz Kaldığını Açıkladı

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son zamanlarda Türkiye gündemiyle ilgili sessiz kalmasının nedenini paylaştı. Demirtaş, özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’deki eylemlerle ilgili sessizliğini korumasının ardında uzun süredir aldığı bir kararı olduğunu belirtti.

“Türkiye Hakkında Yazmama Kararı Aldım”

Özgür Demirtaş, geçmişte Türkiye’deki birçok önemli gündeme ilişkin fikirlerini açıkça ifade ettiğini ancak bu yazıların etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti. Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Arkadaşlar, geçmişte olduğu gibi yine, “Neden ülke gündemiyle ilgili yazmıyorsun?” diye soranlar oluyor. Bunu soranların bir kısmı, yazmamamdan üzüntü duyan dostlarım ve beni sevenler. Bir kısmı ise suskunluğumu fırsat bilip beni sosyal medyada linç etmek isteyenler. 2011 yılında ülkeme temelli döndüm. 2012’den itibaren, özellikle uzmanlık alanımda ve sosyal konularda, yanlış gördüğüm konular hakkında birçok uyarı yaptım.”

Uzun Süreli Sessizlik Kararı

Demirtaş, son birkaç yıl boyunca sosyal medya dahil hiçbir platformda Türkiye hakkında yorum yapmama kararı aldığını belirtti. Özellikle son 3 yıldır kendi üzerinde oto-sansür uygulayarak, gündemle ilgili hiçbir paylaşım yapmadığını söyledi. Demirtaş, bu kararına sadık kaldığını ve bundan sonra yalnızca uzmanlık alanı olan “Global finans” konularına odaklanacağına vurgu yaptı.

“Bu Bir Prensip Kararıdır”

Demirtaş açıklamasında, Türkiye’deki gündemle ilgili yazmama kararının, uzun zaman önce alınmış bir prensip kararı olduğunu ifade etti. Ekonomist, bundan sonra da bu prensibe sadık kalmaya devam edeceğini belirtti.

Sonuç olarak, Özgür Demirtaş’ın açıklaması, son dönemde sosyal medya ve kamuoyunda sıkça tartışılan konulara dair düşüncelerini paylaştığı nadir anlardan biri oldu. Türkiye’deki sosyal ve siyasi gündeme dair yorum yapmama kararı, Demirtaş’ın kişisel bir prensibe dönüştü. Bundan sonra yalnızca finansal ve global konularda görüşlerini paylaşmaya devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: www.ensonhaber.com