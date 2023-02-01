Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AŞAĞILIK RUHLAR CANI CEHENNEME !

AŞAĞILIK RUHLAR CANI CEHENNEME !
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
18 views
14 Mayıs 2023 - 17:46
Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği renklerden biri de Şafak Pembesi’dir. Şafak Pembesi kalp çakrasını temsil ederken , kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile birlikte kadını ötekileştirmeye çalışan ataerkil toplumlar ne yazıkki günümüzde kadını ”Chennemlik ” olarak telaffuz etmiş ve kadının yaratım gücünü küçümseyerek kendi eylemsel faaliyetlerini tüm duyusal algılara kapatmakla birlikte cehaletin sınırlarını aşmıştır. 
Kadını ötekileştiren toplumlar cehaletle yok olmaya mahkumdur.
Kadının geride olduğu toplumların kendi yozlaşmış cehaletleri ile birlikte yok olacağını unutan ; dini sömürge olarak kullanmakla kalmayıp aynı zamanda ortaya çıkan siyasi araçlarla nutuk, hak , özgürlük gibi temel kavramları tarihler boyunca cehaletin yozlaşmış türevleri ile çoğaltarak kadını aşağılamak, kadını yok saymak gibi batıl inançlarla geçmişten günümüze dek laiklik kavramının sözde geçerli olduğu demokratikler ülkesinde sömürge aracı olarak kullanmak faşist bir tutumdur.
DSÖ ile illuminatinin silahlarını kendine doğrultmamak için mi z kuşağını küçümsüyorsun ? 
 
İki sene boyunca z kuşağını eve kapatıp zihni açık bütün gençleri tecrübesiz bırakarak kendi kuşağın ile teknoloji çağına geçiş dönemimin açtığı tüm yeniliklerin önünü kapatmakla birlikte cehaletle karşı karşıya bırakarak hak ve özgürlük denen bütün kavramların kendi tanıdıkların vasıtasıyla bir yerlere gelirken zeki insanları köleleştirip oturduğu tek sağlam yer kendi koltuğundan başka bir yer olmayan bilinci kapalı ” kuantumun ne halt olduğunu bilmeyen ” aptal insanları adamın yaptığın için mi ?
Nasıl mı köleleştirildiniz x kuşağı ? 
Üst,orta,alt sınıfını oluşturduğu sevişe sevişe  yozlaştırdığı ticaretlere boyun eğdirdiğin gençliğin bütün geleceğini yok edip fırsatlarını tecavüz etmekten keyif alan üç kuruşluk adamlarına gösterirken elimizden çaldığını sandığın geleceğimizle astrolojiyi inkar eden bilimin varlığını kabul ederken bilimin insan eliyle oluşturulduğunu hiçe sayan arada kalmış kuşağı, adamlarını göklere çıkarttın…
 
Yaptığınız hiçbir hamleye boyun eğmeyen, düşünce gücü ile istediği her şeyi yaptırabilecek z kuşağının potansiyel gücünü küçümseyen aşağılık ruhlu adamlarındır senin cehennemlik ! Göz göre yaptığınız deneylerle maviyi savunan Mustafa Kemalin yolundan giderek, devrimci ve aristokrat bir kuşağın bilinç gücüne karşı koyamayacaksın….
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranı ne; kim kaç puan önde?Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranı ne; kim kaç puan önde?
Kaçak göçmene ev kiralayana 355 bin TL cezaKaçak göçmene ev kiralayana 355 bin TL ceza
Bakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyorBakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyor
Seçim günü yasakları devreye girdiSeçim günü yasakları devreye girdi
SON DAKİKA | Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat…SON DAKİKA | Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü isimler sandık başında!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranı ne; kim kaç puan önde?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AŞAĞILIK RUHLAR CANI CEHENNEME !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Oy Oranları ve dakika dakika son gelişmeler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kaçak göçmene ev kiralayana 355 bin TL ceza
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçim günü yasakları devreye girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SON DAKİKA | Türkiye sandık başında! Oy kullanırken bunlara dikkat…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso’dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !