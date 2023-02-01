AŞAĞILIK RUHLAR CANI CEHENNEME !

Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği renklerden biri de Şafak Pembesi’dir. Şafak Pembesi kalp çakrasını temsil ederken , kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile birlikte kadını ötekileştirmeye çalışan ataerkil toplumlar ne yazıkki günümüzde kadını ”Chennemlik ” olarak telaffuz etmiş ve kadının yaratım gücünü küçümseyerek kendi eylemsel faaliyetlerini tüm duyusal algılara kapatmakla birlikte cehaletin sınırlarını aşmıştır.

Kadını ötekileştiren toplumlar cehaletle yok olmaya mahkumdur.

Kadının geride olduğu toplumların kendi yozlaşmış cehaletleri ile birlikte yok olacağını unutan ; dini sömürge olarak kullanmakla kalmayıp aynı zamanda ortaya çıkan siyasi araçlarla nutuk, hak , özgürlük gibi temel kavramları tarihler boyunca cehaletin yozlaşmış türevleri ile çoğaltarak kadını aşağılamak, kadını yok saymak gibi batıl inançlarla geçmişten günümüze dek laiklik kavramının sözde geçerli olduğu demokratikler ülkesinde sömürge aracı olarak kullanmak faşist bir tutumdur.

DSÖ ile illuminatinin silahlarını kendine doğrultmamak için mi z kuşağını küçümsüyorsun ?

İki sene boyunca z kuşağını eve kapatıp zihni açık bütün gençleri tecrübesiz bırakarak kendi kuşağın ile teknoloji çağına geçiş dönemimin açtığı tüm yeniliklerin önünü kapatmakla birlikte cehaletle karşı karşıya bırakarak hak ve özgürlük denen bütün kavramların kendi tanıdıkların vasıtasıyla bir yerlere gelirken zeki insanları köleleştirip oturduğu tek sağlam yer kendi koltuğundan başka bir yer olmayan bilinci kapalı ” kuantumun ne halt olduğunu bilmeyen ” aptal insanları adamın yaptığın için mi ?

Nasıl mı köleleştirildiniz x kuşağı ?

Üst,orta,alt sınıfını oluşturduğu sevişe sevişe yozlaştırdığı ticaretlere boyun eğdirdiğin gençliğin bütün geleceğini yok edip fırsatlarını tecavüz etmekten keyif alan üç kuruşluk adamlarına gösterirken elimizden çaldığını sandığın geleceğimizle astrolojiyi inkar eden bilimin varlığını kabul ederken bilimin insan eliyle oluşturulduğunu hiçe sayan arada kalmış kuşağı, adamlarını göklere çıkarttın…

Yaptığınız hiçbir hamleye boyun eğmeyen, düşünce gücü ile istediği her şeyi yaptırabilecek z kuşağının potansiyel gücünü küçümseyen aşağılık ruhlu adamlarındır senin cehennemlik ! Göz göre yaptığınız deneylerle maviyi savunan Mustafa Kemalin yolundan giderek, devrimci ve aristokrat bir kuşağın bilinç gücüne karşı koyamayacaksın….