Açıklamalarına Kılıçdaroğlu’ndan Tazminat Davası

Yeni Şafak Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün yangın hakkında yaptığı provokatif paylaşımlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Öte yandan Karagül, Kılıçdaroğlu’nun milli güvenlik meselesi olduğunu söylemişti.

Karagül paylaşımında, “CHP; orman yangınlarında PKK ile birlikte hareket etti. PKK ormanları yaktı, onlar işi başka yerlere çekip hedef şaşırttı. Çok kirli bir ittifak bu. Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik meselesidir. Marmaris’i böyle yaktılar!” ifadelerini kullanmıştı.

Karagül, bugünkü yazısında da CHP’ye yönelik benzer ithamlarda bulundu.

Tazminat Davası Açtı

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Karagül hakkında tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Çelik, “1- İftira, 2- Hakaret 3- Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarını işleyen, İbrahim Karagül isimli densiz hakkında; hazırladığımız şikayet dilekçemizi Ankara C. Başsavcılığına verdik! Ayrıca 100.000 ₺’lik manevi tazminat davası açtık! Peşini bırakmayacağız!” diye yazdı.