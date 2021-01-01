Selin Ciğerci’den 100 Bin TL’lik Dava

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, kendisine haraket ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis yatan Deniz Akkaya’ya hakaretlerinde devam ettiği gerekçesiyle 100 bin TL’lik dava açtı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile taşıyıcı annelik konusunda tartışan ve hakkında çıkarılan tedbir kararına uymayarak konuşmaya devam eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapse çarptırıldı. Pazartesi günü teslim olan Akkaya, perşembe Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.

“TARBAŞI’NDAN LONDRA’YA UZANAN HİKAYESİNİ ANLATACAĞIM”

Cezaevinden çıktıktan sonra açıklama yapan Akkaya, Selin Ciğerci için “Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim gerçek ismi Okan çünkü. Ben hapisteyken konuşamamam için bir tedbir kararı aldırmaya çalışmışlar. Mahkeme böyle saçma bir olayın mümkün olmadığını söyledikleri için mahkemeler bu konuşmamda hiç bir sakınca görmediklerini söylemişler. Pazartesi itibariyle bu kişinin Tarlabaşı’ndan Londra’ya uzanan ‘Cinderella’ hikayesinde, FETÖ ile ilişkileri olan herkesi şikayet ettikten sonra, naylon fatura işleri de var bunların, hepsini tek tek şikayet edeceğim” demişti.

100 BİN TL’LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Akkaya cezaevinden çıktığı gün Ciğerci’den bir hamle daha geldi. Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Akkaya hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dilekçede, Akkaya’nın uzun zamandır kin, nefret ve öfkeyle Ciğerci’ye saldırdığı, ağır hakaret ve iftiralarda bulunduğu belirtildi. Akkaya’nın internet ortamında, yazılı ve görsel medya araçlarında müvekkili hakkında yazılı ve sözlü yayın yapmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesi de istendi.