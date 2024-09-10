Özene bezene yaratılmış 17 kadın!

Kazananı 12 Kasım’da Japonya’da yapılacak uluslararası finalde İspanya’yı temsil edecek olan Miss International Spain 2024’ün finalinde yarışacak 17 güzelle tanışın.
Yaş: 19.
Boy: 1.70.
Eğitim: Sanat.
Mesleği: Mağaza asistanı.
Hobileri: Spor, ritmik jimnastik ve çizim.
Yaş: 20.
Boy: 1.68.
Eğitim: Lise.
İş: garson.
Hobiler: moda, kişisel gelişim, doğa, seyahat etmek, dans etmek ve boks.
Yaş: 17.
Boy: 1.74.
Eğitim: Bilimsel bakaloryanın ikinci yılı.
Hobileri: Çizim yapmak, Voleybol ve dans etmek.
Yaş: 22.
Boy: 1.73.
Eğitim: Ses mühendisi.
İş: Ses asistanı ve lüks güneş gözlüğü satışı.
Hobileri: şiir yazmak, müzik bestelemek, şarkı söylemek, dans etmek ve oyunculuk.
Yaş: 24.
Eğitim: Psikoloji diploması ve klinik psikoloji alanında yüksek lisans derecesi.
İş: Oyuncu, model ve iş kadını.
Hobiler: Hayırseverlik veya gönüllü projeler, binicilik, okuma, yazma, şarkı söyleme, spor, kendini savunma, kültürel eğlence ve seyahat.
Yaş: 21.
Eğitim: Hemşire asistanı
Mesleği: OSB’li çocukların eğitimcisi ve modeli.
Hobileri: Moda, spor, seyahat etmek, doğa ve ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmek.
Yaş: 25.
Boy: 1.75.
Eğitim: Konuşma terapisi diploması, fonksiyonel terapi alanında yüksek lisans derecesi ve erken bakım alanında yüksek lisans derecesi.
İş: Konuşma terapisti ve Model.
Hobileri: Sinema, müzik, kitap okumak, seyahat etmek, hayvanlar ve modellik
Yaş: 19 yaşında.
Boy: 1.72.
Eğitim: Yönetim ve finans öğrencisi.
İş: Model ve idari yönetici.
Hobileri: Moda, müzik, şarkı söylemek, dans etmek, spor, hayvanlar, doğa, seyahat etmek, yeni kültürler ve diller öğrenmek.
Boy: 1.78.
Eğitim: Beşeri Bilimler Derecesi ve Medya, İletişim ve Kültür alanında Yüksek Lisans.
İş: Model.
Hobileri: Roman yazmak, okumak, el işi yapmak, spor salonu ve sinema
Yaş: 26.
Eğitim: İlköğretim Öğretmenliği Derecesi .
Mesleği: Kişisel Antrenör, Spor Teknik Eğitmenliği, şarkıcı ve dansçı.
Hobiler: Kişisel gelişim ve duygusal psikoloji, spor, girişimcilik, sanat, müzik, modellik, yemek pişirme ve seyahat.
Boy: 1.76.
Eğitim: Hukuk psikoloğu, ulusal polis sınavına giriyor ve çocuk psikolojisi okuyor.
Hobileri: Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek, seyahat etmek, ata binmek ve spor yapmak.
Eğitim: İki dilli ticaret ve pazarlama.
İş: Etkinlik hostesi ve topluluk yöneticisi.
Hobiler: müzik, modellik, seyahat, doğa, binicilik, okuma, girişimcilik ve gönüllülük.
Yaş: 23.
Boy: 1.80.
Eğitim: Turizmde yüksek derece.
İş: Misafirperverlik.
Hobileri: Spor yapmak, seyahat etmek, farklı kültürleri öğrenmek ve başkalarına yardım etmeye gönüllü olmak.
Eğitim: Biyokimya diplomasının 3. yılını almak. Latin dansları şeklinde diller ve spor dereceleri.
İş: Dans dersleri.
Hobileri: Spor dansı; şu anda İspanya’da ikinci sırada. Spor, müzik, seyahat etmek ve yeni kültürler öğrenmek.
Eğitim: Kapsamlı estetik.
İş: Etkinlik ve ağırlama hostesi.
Hobileri: Ritmik jimnastik, kitap okumak, müzik dinlemek ve yürüyüş yapmak.
Eğitim: Hemşirelik asistanı derecesi.
Hobileri: Paddle tenisi, kitap okumak, müzik ve STK’larda gönüllü olmak.
Yaş: 21 yıl.
Eğitim: Tıp.
Hobileri: Diller, sosyal ve sağlık gönüllülüğü, çocukların duygusal eğitimi konusunda eğitim, flamenko dansı, su sporları ve farkındalık.
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