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Özene bezene yaratılmış 17 kadın!

Özene bezene yaratılmış 17 kadın!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Eylül 2024 - 17:27

Kazananı 12 Kasım’da Japonya’da yapılacak uluslararası finalde İspanya’yı temsil edecek olan Miss International Spain 2024’ün finalinde yarışacak 17 güzelle tanışın.

1/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 1

Aitane Castro

Yaş: 19.

Boy: 1.70.

Eğitim: Sanat.

Mesleği: Mağaza asistanı.

Hobileri: Spor, ritmik jimnastik ve çizim.

2/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 2

Andrea García

Yaş: 20.

Boy: 1.68.

Eğitim: Lise.

İş: garson.

Hobiler: moda, kişisel gelişim, doğa, seyahat etmek, dans etmek ve boks.

3/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 3

Laura Rodriguez

Yaş: 17.

Boy: 1.74.

Eğitim: Bilimsel bakaloryanın ikinci yılı.

Hobileri: Çizim yapmak, Voleybol ve dans etmek.

4/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 4

Valentina Moreno

Yaş: 22.

Boy: 1.73.

Eğitim: Ses mühendisi.

İş: Ses asistanı ve lüks güneş gözlüğü satışı.

Hobileri: şiir yazmak, müzik bestelemek, şarkı söylemek, dans etmek ve oyunculuk.

5/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 5

Nerea Pérez

Yaş: 24.

Boy: 1.73.

Eğitim: Psikoloji diploması ve klinik psikoloji alanında yüksek lisans derecesi.

İş: Oyuncu, model ve iş kadını.

Hobiler: Hayırseverlik veya gönüllü projeler, binicilik, okuma, yazma, şarkı söyleme, spor, kendini savunma, kültürel eğlence ve seyahat.

6/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 6

Alba Saura

Yaş: 21.

Boy: 1.70.

Eğitim: Hemşire asistanı

Mesleği: OSB’li çocukların eğitimcisi ve modeli.

Hobileri: Moda, spor, seyahat etmek, doğa ve ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmek.

7/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 7

Tamar Rodríguez

Yaş: 25.

Boy: 1.75.

Eğitim: Konuşma terapisi diploması, fonksiyonel terapi alanında yüksek lisans derecesi ve erken bakım alanında yüksek lisans derecesi.

İş: Konuşma terapisti ve Model.

Hobileri: Sinema, müzik, kitap okumak, seyahat etmek, hayvanlar ve modellik

8/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 8

Amanda Dolz

Yaş: 19 yaşında.

Boy: 1.72.

Eğitim: Yönetim ve finans öğrencisi.

İş: Model ve idari yönetici.

Hobileri: Moda, müzik, şarkı söylemek, dans etmek, spor, hayvanlar, doğa, seyahat etmek, yeni kültürler ve diller öğrenmek.

9/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 9

Dana Bombardo

Yaş: 22.

Boy: 1.78.

Eğitim: Beşeri Bilimler Derecesi ve Medya, İletişim ve Kültür alanında Yüksek Lisans.

İş: Model.

Hobileri: Roman yazmak, okumak, el işi yapmak, spor salonu ve sinema

10/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 10

Alba de Guzmán

Yaş: 26.

Boy: 1.72.

Eğitim: İlköğretim Öğretmenliği Derecesi .

Mesleği: Kişisel Antrenör, Spor Teknik Eğitmenliği, şarkıcı ve dansçı.

Hobiler: Kişisel gelişim ve duygusal psikoloji, spor, girişimcilik, sanat, müzik, modellik, yemek pişirme ve seyahat.

11/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 11

Ana Vergaz

Yaş: 24.

Boy: 1.76.

Eğitim: Hukuk psikoloğu, ulusal polis sınavına giriyor ve çocuk psikolojisi okuyor.

Hobileri: Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek, seyahat etmek, ata binmek ve spor yapmak.

12/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 12

Chloe Berjano

Yaş: 19.

Boy: 1.70.

Eğitim: İki dilli ticaret ve pazarlama.

İş: Etkinlik hostesi ve topluluk yöneticisi.

Hobiler: müzik, modellik, seyahat, doğa, binicilik, okuma, girişimcilik ve gönüllülük.

13/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 13

Charlotte Harrison

Yaş: 23.

Boy: 1.80.

Eğitim: Turizmde yüksek derece.

İş: Misafirperverlik.

Hobileri: Spor yapmak, seyahat etmek, farklı kültürleri öğrenmek ve başkalarına yardım etmeye gönüllü olmak.

14/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 14

Mar Soriano

Yaş: 20.

Boy: 1.75.

Eğitim: Biyokimya diplomasının 3. yılını almak. Latin dansları şeklinde diller ve spor dereceleri.

İş: Dans dersleri.

Hobileri: Spor dansı; şu anda İspanya’da ikinci sırada. Spor, müzik, seyahat etmek ve yeni kültürler öğrenmek.

15/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 15

Sinai Rodriguez

Yaş: 20.

Boy: 1.75.

Eğitim: Kapsamlı estetik.

İş: Etkinlik ve ağırlama hostesi.

Hobileri: Ritmik jimnastik, kitap okumak, müzik dinlemek ve yürüyüş yapmak.

16/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 16

Laura Carrasco

Yaş: 17.

Boy: 1.75.

Eğitim: Hemşirelik asistanı derecesi.

Hobileri: Paddle tenisi, kitap okumak, müzik ve STK’larda gönüllü olmak.

17/17

Özene bezene yaratılmış 17 kadın. İspanya güzellik kraliçesi adayları 17

Alba Pérez

Yaş: 21 yıl.

Boy: 1.78.

Eğitim: Tıp.

İş: Model.

Hobileri: Diller, sosyal ve sağlık gönüllülüğü, çocukların duygusal eğitimi konusunda eğitim, flamenko dansı, su sporları ve farkındalık.

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