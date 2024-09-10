Özene bezene yaratılmış 17 kadın!

Yaş: 24.

Boy: 1.73.

Eğitim: Psikoloji diploması ve klinik psikoloji alanında yüksek lisans derecesi.

İş: Oyuncu, model ve iş kadını.

Hobiler: Hayırseverlik veya gönüllü projeler, binicilik, okuma, yazma, şarkı söyleme, spor, kendini savunma, kültürel eğlence ve seyahat.