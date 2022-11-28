Sahnede ünlüler geçidi

Hülya Avşar, sahnesinde Saba Tümer ve Deniz Akkaya ile şarkılar söyledi. Hemen ardından şarkıcı, Asena ile danslarını sergiledi.

Hülya Avşar önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453’te yer alan Yeni Gazino’da sahne aldı.

Rezervasyonları saatler öncesinde dolan gecede Avşar, transparan, derin bacak ve karın dekolteli siyah bir elbise giydi.

Şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında Nilgün Belgün, Saba Tümer, Deniz Akkaya, Asena, Çılgın Sedat, Bülent Yiğit gibi ünlü isimler vardı.

Hülya Avşar, Saba Tümer ve Deniz Akkaya’yı sahneye davet edip “Bu Gece Uzun Olacak” şarkısını söyledi.

Şarkıcı, ikonik popo sallama hareketini de yaptı. Sahneye davet edilen Asena da dans gösterisi sergiledi. Avşar, iki saat boyunca sevilen şarkılarının yanı sıra coverlar da seslendirdi.