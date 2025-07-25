Özcan Deniz’den sahnede sürpriz düet!

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, sahnesine davet ettiği sosyal medya fenomeni Murat Soylu ile yaptığı düetle gündem oldu. Ses benzerliğiyle tanınan Soylu’nun performansı büyük beğeni topladı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir yandan konser turnelerine devam ederken, sahnesinde sürpriz anlara da imza atıyor. Son olarak İstanbul’da verdiği bir konserde sosyal medyada “Çin’den Özcan Deniz” lakabıyla tanınan Murat Soylu’yu sahneye davet etti. Sosyal medyada ses benzerliği ile dikkat çeken 46 yaşındaki Murat Soylu, Özcan Deniz ile yaptığı düetle büyük alkış aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının uzun süredir sesini Özcan Deniz’e benzettiği Murat Soylu, performansıyla dinleyicileri büyüledi. İkilinin sahnedeki uyumu ve söyledikleri parça sosyal medyada kısa sürede viral oldu. O anlara ait görüntüler binlerce kez paylaşıldı, kullanıcılar “gerçeğinden ayırt etmek zor” yorumları yaptı.

Özcan Deniz’in sahnesine çıkma anı ve düet performansı izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok izlenen videolar arasında yerini aldı. Özcan Deniz’in hayranları, bu tür sürprizlerin devam etmesini isterken, Murat Soylu’ya da sanat camiasında daha fazla yer verilmesi gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.