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Eğlencenin patronları

Eğlencenin patronları
Yasar ÇAKMAK
Yasar ÇAKMAK( yasar@haberkonseyi.com )
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18 Şubat 2022 - 15:32

Eğlencenin patronları

İstanbul eğlence sektörünün  kültürünün son mirasçısı olan Günay Restoran  uzun bir aradan sonra İbrahim Tatlıses programın olduğu gece gittim  çok fazla kalmadım özellik eğlence sektörünün son mirasçıları  iki kardeşi Bayram ve Vahit Yıldız kardeşleri görmek oranın güzeller güzeli  halk ilişkiler koordinatörü Merve sezgi görmek için gittim  Tabii ki yıllar sonra tekrar sahnelere dönen Tatlıses ziyaret etmek isterdim ama olmadı iyi bir güvenlik ekibi var  önce Merve kardeşimiz sohbet  ettik BVS gruba bağlı olarak  İstanbul Bodrum  bir çok yerde ünlü mekanlar ve restoranlar var hepsi  biri birinden koşturmaya çalışan bir Merve gördüm çok başarılı birisi herkes güler yüzlü bir bayan  Tabii ki patronları  öyle Vahit Yıldız Bayram Yıldız hiç kimse kapıları kapatmaya sanatçı dostu  İş Dünyası sosyete sanat dünyasının  dostları onlar her keş çok sevdi bu iki kardeşi geçtiğimiz aylarda  evlenen Grubu Yönetim kurulu başkanı Bayram Yıldız düğünün muhteşem olmuştu  ona şahitlik yapmak için bir çok hatırlı iş dünyasının isimleri nikah şahit yaptılar. Mekan yeni tadilat olmuş çok güzel şefler komiler mutfak muhteşem  Günay müdavimleri bilirler Barmen Murat Bar biraz da büyütülmüş daha güze olmuş bence.

2015 YILDIZ SAVAŞLARI BAŞLIYOR

 

Tatlıses’i  dinleyince duygulandım

İnsan ister istemez duygulanıyor  o da bunun farkında hayranları bakışların görünce o da göz yaşların tutamıyor  ama  ölmedim sizlerin sayesinde Allah beni size bağışladı Diyerek  sahnede  tablo g3ibi ayakta çıkarak büyük alkış topladı. Buda Büyük  başarı  yıllar şarkı söylemide şimdi sesi yavaş yavaş açılmaya başladı  Yanı Günay’ın kültür son mirasçıları iki kardeş Bayram ve Vahit Yıldız kardeşler ve onları kız kardeşleri kadar yakın olan Merve Sezgin  Günay eğlencesi muhteşemdi

 

 

 

 

 

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