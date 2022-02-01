Eğlencenin patronları

Eğlencenin patronları

İstanbul eğlence sektörünün kültürünün son mirasçısı olan Günay Restoran uzun bir aradan sonra İbrahim Tatlıses programın olduğu gece gittim çok fazla kalmadım özellik eğlence sektörünün son mirasçıları iki kardeşi Bayram ve Vahit Yıldız kardeşleri görmek oranın güzeller güzeli halk ilişkiler koordinatörü Merve sezgi görmek için gittim Tabii ki yıllar sonra tekrar sahnelere dönen Tatlıses ziyaret etmek isterdim ama olmadı iyi bir güvenlik ekibi var önce Merve kardeşimiz sohbet ettik BVS gruba bağlı olarak İstanbul Bodrum bir çok yerde ünlü mekanlar ve restoranlar var hepsi biri birinden koşturmaya çalışan bir Merve gördüm çok başarılı birisi herkes güler yüzlü bir bayan Tabii ki patronları öyle Vahit Yıldız Bayram Yıldız hiç kimse kapıları kapatmaya sanatçı dostu İş Dünyası sosyete sanat dünyasının dostları onlar her keş çok sevdi bu iki kardeşi geçtiğimiz aylarda evlenen Grubu Yönetim kurulu başkanı Bayram Yıldız düğünün muhteşem olmuştu ona şahitlik yapmak için bir çok hatırlı iş dünyasının isimleri nikah şahit yaptılar. Mekan yeni tadilat olmuş çok güzel şefler komiler mutfak muhteşem Günay müdavimleri bilirler Barmen Murat Bar biraz da büyütülmüş daha güze olmuş bence.

Tatlıses’i dinleyince duygulandım

İnsan ister istemez duygulanıyor o da bunun farkında hayranları bakışların görünce o da göz yaşların tutamıyor ama ölmedim sizlerin sayesinde Allah beni size bağışladı Diyerek sahnede tablo g3ibi ayakta çıkarak büyük alkış topladı. Buda Büyük başarı yıllar şarkı söylemide şimdi sesi yavaş yavaş açılmaya başladı Yanı Günay’ın kültür son mirasçıları iki kardeş Bayram ve Vahit Yıldız kardeşler ve onları kız kardeşleri kadar yakın olan Merve Sezgin Günay eğlencesi muhteşemdi