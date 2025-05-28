İSKİ’DEN SU KESİNTİSİ UYARISI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’un batı yakasında bulunan üç ilçede gece saatlerinde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, vana yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin bazı mahallelerinde bu gece 23.00’ten yarın sabah 06.00’ya kadar su verilemeyecek.

TEMİZ SU TERFİ HATTINDA BAKIM ÇALIŞMASI

İSKİ’den yapılan resmi açıklamada, Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri hattında vana yenileme işlemi gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda söz konusu mahallelere 7 saat boyunca su iletimi yapılamayacak.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Büyükçekmece ilçesi:

Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba, Celaliye

Çatalca ilçesi:

Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi, Muratbey

Silivri ilçesi:

Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta (üst kotlar), Semizkumlar, Selimpaşa

VATANDAŞLARA UYARI: ÖNLEMİNİZİ ALIN

Yetkililer, kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşlara önceden tedbir almaları konusunda uyarıda bulundu. İSKİ, çalışmaların planlanan saatler arasında tamamlanacağını ve su akışının sabah saatlerinden itibaren yeniden sağlanacağını duyurdu.