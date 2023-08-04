MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK’nın kurye sorumlusu öldürüldü!

MİT, PKK/KCK-YBŞ Sincar Genel Kurye sorumlusu Agit Gever kod adlı Yılmaz Bayram’ı Irak/Sincar alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT’in etkisiz hale getirdiği Yılmaz Bayram, aynı zamanda PKK/KCK’nın ülkemizde gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS’nin kurucuları arasında yer alıyordu.
MİT’TEN NEFES KESEN OPERASYON
MİT, Agit Gever kod adlı Yılmaz Bayram’ın, Irak/Sincar alanında Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi. Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirilen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Yılmaz Bayram hedef listesine dahil edildi.
MİT, saha ajanlarını görevlendirerek Yılmaz Bayram’ı sıkı takibe aldı. MİT, ajanlarından “Agit Gever kod adlı Yılmaz Bayram’ı silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı” bilgisini elde etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. MİT’in gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Yılmaz Bayram, Irak/Sincar’da etkisiz hale getirildi, sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmatlar ise imha edildi.