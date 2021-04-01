Deli Çavuş Açıklaması Sert Oldu !

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından KKTC’deki Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Tözün Tunalı’nın ortaya çıkan görüntüleri için yeni paylaşımlarda bulundu.

KKTC Başbakanı’na ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntüleri paylaşan Deli Çavuş isimli hesap hakkında yazan Peker, şu ifadeleri kullandı:

“1-Kıbrıs’ta yaşayan ve bu tip görüntüleri olduğunu düşünen, mafya işlerine bulaşmamış siyasiler ve bürokratlar; siz rahat olun. Deli Çavuş’la görüştüm, onun sizlerle derdi yok. Uyuşturucu baronlarına ve de yasadışı bahis işi yapanlarla birlik olup bana karşı yapılan oyunlara…

2-…kim dahil olduysa onların görüntülerini yayınlayıp geri kalan bütün görüntüleri imha edeceğini söyledi. Deli Çavuş’un kimsenin özel hayatıyla bir derdi yok. Onun derdi namussuzlarla ve kahpelerle.”

“TÖZÜN TUNALİ KEŞKE İSTİFA ETSEYDİN”

Peker ayrıca KKTC’deki Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Tözün Tunali için de “Ben size söylemiştim, Deli Çavuş’u dinleyin. Çünkü onun hassas bir ruhu var. Benim üzülmeme dayanamıyor. Kendisi de Ruh Adam’ın bir parçasını taşıyor. İktidar ortağı olan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı tözün tunalı, keşke istifa etseydin” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Peker, ‘Deli Çavuş’ isimli twitter hesabına dikkat çekerek aksi halde videoların buradan yayınlanacağını duyurmuştu.

Peker’in dikkat çektiği hesaptan yapılan paylaşımlar şöyle:

1-Bazı namussuzlar Deli Çavuş’a iftira atıp “Milletin özel hayatıyla ilgili yayın yapıp şantaj yapıyorsunuz.” demişler.Bu kasetlerin karşılığında Kıbrıs’taki mafyacılar gibi menfaat temin etsek, işlerimizi yaptırsak,o zaman şantajcı oluruz. Temiz duygularla söyleyenler baş tacı.

2-Ancak bu yayınları değersizleştirmek için söyleyenler yani algı çalışması yapanlar, kahpe kursağında büyümüş kimselerdir. Kimsenin özel hayatıyla bir derdimiz yok. Ancak uyuşturucu kaçakçılarının ya da yasadışı bahis işi yapanların temin ettiği kızlarla…

3-…bu iğrençlikleri yaşayıp, sonra onların emrine girenler hiç kusura bakmasınlar. Deli Çavuş’un gazabına uğrayacaklar. Eğerki Deli Çavuş’un mücadelesi yeterli gelmezse o zaman Deli Çavuş’un abisi Uzun Çavuş’un hesabıyla tanışacaklar. Erk Acarer isimli sayın gazeteci…

4-… iktidardaki mevcut hükümetin ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı tözün tunalı’yı istifaya davet etmişti. Ancak kendisi istifa etmediği için bugün Deli Çavuş’un gazabına uğrayacak. Kuzey Kıbrıs Devleti’ndeki siyasiler ve bürokratlar el ele vererek Kuzey Kıbrıs Devleti’ni…

5-…uyuşturucu kaçakçılarından temizlemezlerse önümüzdeki günlerde yayınlar devam edecek. Ayrıca hem yasal hem yasadışı kumarlarla insanları borçlandırıp, çocuklarının rızıklarının çalınmasına göz yummasınlar. Kumar oynamak isteyen kumar oynasın. Ancak parası kadar oynasın.

6-İnsanları borçlandırıp mallarını, mülklerini ellerinden almasınlar. Bu Deli Çavuş’un insani uyarısıdır. Yoksa sonrası vallahi tufan. Kıbrıs için insanlarımız boşuna şehit olmadı. Kıbrıs, Türk Dünyası için çok önemli bir ülkedir. Kendinize gelin, yoksa ifşalar devam edecek.

7-Reis Sedat Peker’e düşmanlık yapanlara destek verenler çok kötü olacak. Sedat Peker’in Kıbrıs’ta hiçbir iş yeri yok. Açmayı da düşünmüyor. Ancak kendisi Kıbrıs’ın temizlenmesini, uyuşturucudan kurtulmasını, borçlandırma tarzı kumarın son bulmasını istiyor.

8-Yoksa Deli Çavuş’un intikamı ağır olacak.