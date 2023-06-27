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Hadise’den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı

Hadise’den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Haziran 2023 - 11:09
Konser maratonunun yanı sıra tatillerini de yapan Hadise, sosyal medya hesabından transparan mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Bronzlaşan teniyle dikkat çeken Hadise’nin cesur pozlarına takipçilerinden alev emojileri yağdı.
Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 1

Yoğun konser maratonundan kalan vakitlerini tatil yaparak geçiren Hadise, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 2

Ünlü isim son olarak altın sarısı transparan mini elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 3

Şarkıcı paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken onlarca alev emojili yorumlar yapıldı.

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 4

“OLAY VAR DEDİLER GELDİK”

Sahne kıyafetleriyle her fırsatta adından söz ettirmeyi başaran Hadise, tatil kombinlerinde de iddiasını ortaya koydu.

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 5

Güneşin tadını çıkararak bronzlaşan Hadise, süper mini elbisesiyle verdiği pozları “Olay var dediler geldik” notuyla 14,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 6

Şarkıcının paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni ve alev emojili yorumlar geldi.

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 7

İşte Hadise’nin cesur tatil pozları…

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 8

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 9

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 10

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 11

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 12

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 13

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 14

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 15

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 16

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 17

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 18

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 19

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 20

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Hadise'den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı - Sayfa 21

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