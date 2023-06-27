Hadise’den süper minili efsane pozlar! Takipçileri alev emojisi yağdırdı

Yoğun konser maratonundan kalan vakitlerini tatil yaparak geçiren Hadise, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
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Ünlü isim son olarak altın sarısı transparan mini elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Şarkıcı paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken onlarca alev emojili yorumlar yapıldı.
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“OLAY VAR DEDİLER GELDİK”
Sahne kıyafetleriyle her fırsatta adından söz ettirmeyi başaran Hadise, tatil kombinlerinde de iddiasını ortaya koydu.
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Güneşin tadını çıkararak bronzlaşan Hadise, süper mini elbisesiyle verdiği pozları “Olay var dediler geldik” notuyla 14,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.
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Şarkıcının paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni ve alev emojili yorumlar geldi.
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İşte Hadise’nin cesur tatil pozları…
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