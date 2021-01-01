Kılıçdaroğlu’ndan Bilim Kuruluna Tepki

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor…

“Önce durum tespiti yapmamız gerekiyor” diyerek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, “Tümüyle yönetim erkini kaybetmiş bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye’yi yönetemiyor. Çaresizlik üreten, yapay gündemlerle toplumu meşgul etmek isteyen bir kişinin yönetimiyle karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkeyi kim yönetiyor, kim sorumlu bu ülkenin yönetiminden?” diye soran Kılıçdaroğlu kararsız seçmene seslenerek, “Türkiye’nin gidişinden memnunsan devam. Yoksa bu kardeşini dinleyeceksin. Ben sana her zaman, her ortamda doğruları söylemeye devam edeceğim” diye konuştu.

“İKİ ÖRNEK VERECEĞİM”

Koronavirüs pandemisi sürecine de değinen CHP lideri, “Pandemi dolayısıyla iki örnek vereceğim; genç bir kızcağız yatarak tedavi olması lazım ama boş yatak bulamıyor. 21’inci yüzyılın Türkiyesinde bu kızımıza yatak bulunamadı ve hayatını kaybetti. Kim sorumlusu? ‘Bay Kemal sorumlusu’ diyecek. Bu işin sorumlusu sensin sen, sen yönetiyorsun ülkeyi” dedi.

“Soruyorlar dostlarınız kim” diye sözlerini sürdüren Kılıçdroğlu, “Bu ülkenin garibanlarıdır, esnafıdır, apartman görevlileridir, esnafıdır. Halktır bizim dostlarım” diye konuştu.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sidar adında bir kızımız. Evine giderken güvenlik görevlisi çağırıyor, ‘maskeyi nizami takmadın’ diye ceza yazıyor. Sidar’ın babası esnaf, 900 lira ceza kesiyor. Ödeyemiyorlar. 22 Mart’ta kendisine mektup, 23 Mart’ta kendisine ödeme emri tebliğ ediliyor. 16 yaşındaki kız maskesini nizami takmamış, 900 lira ceza, ‘Sen ödeyemezsen babadan hacizle alacağız’ diyor. Bu bir zulüm değil mi?”

“Çifte standart devlet yönetiminde olmaz” diyen Kılıçdaroğlu, “Birisine ikramiye, birisine zulmedeceksin. Bu tabloyu AK Partili kardeşlerim, MHP’li kardeşlerim içlerine sindiriyorlarsa bir şey demiyorum. İçlerine sindiremiyorlarsa beni dinleyin; bu ülkeye mutlaka adaleti getireceğiz” dedi.

BİLİM KURULU’NA TEPKİ

Bilim Kurulu’na tepki gösteren CHP lideri şunları söyledi:

“Bir de Bilim Kurulu var, kendinize bilim kurulu demeyin, bilime ayıp. Oturmuşlar koltuğa 4 Nisan’da ABD’yi geçtik vaka sayısında. Nasıl yönetiliyor? Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dedin, senin koyduğun kurallara uymazsa çekileceksin oradan. Oturmuşlar oraya Bilim Kurulu ayrı telden, Sağlık Bakanlığı başka telden, saray zaten oralı değil. Bu mudur vatandaşın can ve mal güvenliğini, sağlığını korumak? Kontrolü tamamen kaybetmişler, tek düşündükleri koltukları.”

“Bu fatura kime çıkıyor” diye sözlerini sürdüren CHP lideri, “Saray ve beslemelerinin durumu çok iyi, işlerine son verilse bile dünyanın parasını alıyorlar. Vergi bile vermiyorlar. 193 kişi hayatını kaybetmiş, insan gece uyumaz. Bunların umurlarında bile değil. Bekledikleri tek şey ‘benim cebim nasıl dolar?’ Bunlar tefecilere çalışıyorlar. 5’li çete de memnun hayatından. Garantilerin tamamı dövize bağlı. Peki esnafın, apartman görevlisinin, simitçilerin durumu nedir?”