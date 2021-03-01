Ece Erken’e Lezbiyen Davası

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Ece Erken, oğlu Eymen’in babası Serkan Uçar ile bir yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. Kötü biten evlilik sonrası Ece Erken eski görümcesi ile de mahkemelik oldu.

Ece Erken, oğlu Eymen’in babası Serkan Uçar ile bir yıl evli kaldıktan sonra 21 Ekim 2015 günü boşanmıştı. Kötü biten evlilik sonrası Ece Erken eski görümcesi ile de mahkemelik oldu.

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre Ece Erken, kavgalı olduğu eski görümcesi Güldeniz Uçar hakkında yaptığı “Lezbiyen midir nedir, ne haltsa, geri zekalı” şeklindeki paylaşım nedeniyle yargılanacak. Ece Erken’in 2.5 yıla kadar hapsi isteniyor…

UÇAR BAŞLATTI

Boşanma sonrası Erken’in avukatına bir mesaj gönderen görümce Güldeniz Uçar, “Eğer Ece benim hakkımda kötü bir şey söylerse kredi kartımdan yaptığı hırsızlık, belgeleriyle her yerde çıkar” dedi.

Erken, söz konusu mesaj sonrası savcılığa başvurdu. Erken’in ihbarı sonrası Uçar’a iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

UZLAŞMADILAR

Dava devam ederken bu kez ünlü sunucu sosyal medyada eski görümcesini hedef alan şu paylaşımı yaptı: “Lezbiyen midir nedir ne haltsa, geri zekalı!” Bu kez Güldeniz Uçar, savcılığa başvurdu. İfadesi alınan Erken “Sinirle tepkimi dile getirdim” dedi.

İkiliye uzlaşma teklif edildi ama taraflar kabul etmedi. Bunun üzerine savcılık, Uçar’ı tehdit eden Erken hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.