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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı

Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı
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07 Temmuz 2022 - 14:41

Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı

Sosyal medya hesabında oryantal yaptığı anları paylaştığı için çalıştığı kanaldan savunması istenen Hande Sarıoğlu istifa etmişti. İşinden olduktan sonra başka işlere adım atan güzel sunucu paylaşımları kadar takipçilerine yanıtlarıyla da olay oluyor.

Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 1

Yayınladığı oryantal videosundan sonra çalıştığı kanaldan tepki gören, kişisel sosyal medyasındaki pozları sorun olan Hande Sarıoğlu istifa etmişti. Çalıştığı kurumdan savunma istenmesi ünlü spikeri kızdırmıştı.

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 2

İşinden ayrıldıktan sonra Youtube üzerinden farklı programlar yapan ve zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 3

“Koyun sürüsü”

Hande Sarıoğlu bir takipçisinin kovulduğunu söylemesi üzerine ağzını bozdu. Sarıoğlu takipçisine “Mal değneği, anca ne yazarlarsa inan, koyun sürüsü” diyerek kızdı.

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 4

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 5

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 6

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 7

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 8

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 9

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 10

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 11

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 12

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 13

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 14

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 15

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 16

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 17

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 18

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 19

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 20

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 21

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 22

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 23

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 24

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 25

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 26

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 27

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Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı - Sayfa 28
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