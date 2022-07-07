Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı
Sosyal medya hesabında oryantal yaptığı anları paylaştığı için çalıştığı kanaldan savunması istenen Hande Sarıoğlu istifa etmişti. İşinden olduktan sonra başka işlere adım atan güzel sunucu paylaşımları kadar takipçilerine yanıtlarıyla da olay oluyor.
Yayınladığı oryantal videosundan sonra çalıştığı kanaldan tepki gören, kişisel sosyal medyasındaki pozları sorun olan Hande Sarıoğlu istifa etmişti. Çalıştığı kurumdan savunma istenmesi ünlü spikeri kızdırmıştı.
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İşinden ayrıldıktan sonra Youtube üzerinden farklı programlar yapan ve zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.
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“Koyun sürüsü”
Hande Sarıoğlu bir takipçisinin kovulduğunu söylemesi üzerine ağzını bozdu. Sarıoğlu takipçisine “Mal değneği, anca ne yazarlarsa inan, koyun sürüsü” diyerek kızdı.
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