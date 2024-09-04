Fenomenler için hesap vakti: Günler sürecek!

Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre Dilan ve eşi Engin Polat ile Bahar ve Nihal Candan kardeşler hafta boyu yargılanacak.

Ünlü isimler bugün hakim karşısına çıkıyor.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Engin ve Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanıklı dava 4, 5 ve 6 Eylül 2024 günü 3 gün boyunca Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar için mahkeme, duruşma günü hazır edilmeleri için zorla getirme kararı çıkardı. Tutuklu sanıklar ise duruşma günü duruşma salonunda hazır edilecek.

28 SANIK, BİRÇOK SUÇ

Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’na muhalefet” suçlarından 40’ar, 21 sanığın ise 36 yıla kadar hapsi isteniyor.

CANDAN KARDEŞLER DE HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Polat çiftinin yanı sıra Candan kardeşler de hakim karşısında olacak. Bir televizyon programıyla ünlenen fenomen kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Bahar Candan’ın 44 yıla, Nihal Candan’ın ise 24 yıla kadar hapsi istendi. Candan kardeşlerin yargılanacağı davada ilk duruşma bugün görülecek. Bu dava ise 4, 6, 11, 13, 18 ve 20 Eylül tarihleri olmak üzere 6 gün sürecek.

‘VAR BÖYLE TİPLER’E DAVA AÇILDI

“Var Böyle Tipler” isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini dolandırdığı iddiasıyla 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir ponzi sistemine dahil ettikleri ve sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasının ödendiği bir sistem kurdukları vurgulandı. Başsavcılık şüpheliler Kıvanç Talu, Beril Talu ve Beril Talu’nun babası Ertan Koç’un 13 müştekiden bu şekilde 3 milyon 17 bin lira para topladığını ve söz konusu parayı geri ödemediğini tespit etti. Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medyada fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu’nun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında 195’er yıl hapis istemiyle dava açıldı.