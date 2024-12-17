Borsacı Nihat Özçelik, Tehdit ve Şantaj Suçlamasıyla Tutuklandı

İstanbul’da gerçekleşen büyük çaplı bir operasyonla, ünlü borsacı Nihat Özçelik “tehdit” ve “şantaj” suçlarından tutuklandı. Özçelik, piyasa manipülasyonu ile ilgili daha önce başlatılan bir soruşturma kapsamında, kendisine yönelik yasal süreçlerin etkilenmesini sağlamak amacıyla çeşitli tehdit ve şantajlar yapmakla suçlanıyor.

İstanbul’da Borsacıya Yönelik Tutuklama Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon, borsacı Nihat Özçelik’in yanı sıra sekiz kişinin de gözaltına alınmasına neden oldu. Operasyon kapsamında, Özçelik’in etrafında bulunan kişiler ve bazı emniyet mensuplarının da tutuklandığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında, Özçelik’in iş çevresi ile bağlantılı birçok kişinin yanı sıra, bazı polis memurları da yer alıyor.

Borsacı Nihat Özçelik’in Yasadışı Faaliyetleri

Nihat Özçelik, piyasada manipülasyon yapmakla suçlanmıştı. Ancak son tutuklamasında, bu suçların yanı sıra “tehdit” ve “şantaj” suçlamaları da öne çıktı. Özçelik’in, yasal süreçlerdeki etkisini artırmak amacıyla, kendisine karşı işlem başlatanları tehdit ettiği ve çeşitli yollardan şantaj yaptığı iddia ediliyor. İstanbul Emniyeti, Özçelik’in illegal faaliyetlerini uzun süre izledi ve elde edilen deliller sonucunda operasyonu başlattı.

Borsacı Nihat Özçelik’in Karıştığı Diğer Suçlar

Özçelik’in, sadece tehdit ve şantajla ilgili değil, aynı zamanda yargı sistemine müdahale etmeye yönelik de suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Özçelik’in, bazı kolluk kuvvetlerine rüşvet vererek yargı sürecinde lehine sonuçlar almak amacıyla müdahalelerde bulunduğu öne sürülüyor. Bu suçlamalar, Özçelik için ciddi bir tehlike oluşturuyor, zira yargı sistemine müdahale ve rüşvet suçlamaları nedeniyle toplamda 38 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Tehdit ve Şantajın Arka Planı: Piyasa Manipülasyonları

Özçelik’in tutuklanması, Türkiye’nin borsa ve finans sektöründe önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Piyasa manipülasyonu ve borsadaki hareketlerin arkasında finansal suçlar olduğu düşünülürken, Özçelik’in suçları sadece bir borsacıyı aşan boyutlara ulaşmış durumda. Özçelik, mali piyasalarda birçok etkileşimi olan, aynı zamanda hukuk dışı yollarla gücünü kullanmaya çalışan bir isim olarak dikkat çekiyor.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/