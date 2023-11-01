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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar…

Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2023 - 15:04

Asgari ücret, memur ve SGK emekli maaşı zammı 2023 yıl sonu yaklaşırken gündemdeki sıcaklığını giderek artıyor. Enflasyon beklentileriyle birlikte memurların alacağı maaş beklentisi de değişti. İşte meslek meslek ilk tahminler…

Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 1

Emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi sonrası ocak zammı ile artacak. Asgari ücret maratonu ise Aralık ayı ile başlayacak. 2023 yıl sonu yaklaşırken asgari ücret, memur ve emekli maaşı düzenlemesi başta olmak üzere sosyal destek ödemesi alan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı enflasyon verilerinde olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten asgari ücret, memur ve emekli maaşı zammı için dikkat çeken bir mesaj geldi.

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 2

Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bütçe sunumunda konuşma yaptı. Bakan Şimşek Türkiye’nin dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışına ulaşmasının önemine dikkat çekti.

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 3

“Küresel enflasyon, 2022 yılında son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023’te yüzde 6,9’a gerilemesi beklenen enflasyon, halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir. Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8’e gerilemesi beklenmektedir. Bu nedenle sıkı parasal duruşun bir süre daha devam etme ihtimali bulunmakta.

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 4

Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz.”

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 5

Sabah gazetesinin haberine göre, asgari ücret, emekli ve memur maaşları düzenlemesiyle milyonların alım gücü artacak. Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye’nin pazar payı genişleyecek

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 6

Merkez Bankası’nın merakla beklenen Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68,01 olarak revize edildi. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi’nin 1895,91 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 7

6 aylık enflasyon rakamının ise yüzde 40,27 olacağı hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş olurken, memurlar 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak.

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 8

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu.

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 9

SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı hariç her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kere zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 10

OCAK ZAMMI TABLOSU NETLEŞTİ

Merkez Bankası’nın yeni açıkladığı yüzde 68,01’lik yıllık enflasyon beklentisine göre memur ve emeklisinin zam hesapları aşağıdaki gibi oldu:

6 aylık enflasyon oranı yüzde 40,27

Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,27

6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 32,33

Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15

6 aylık memur zammı yüzde 52,17

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 11

Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 50’yi aşması beklenen memur zammı, Ocak ayında emekli zammı belirlenirken referans olması bekleniyor.

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 12

Rakamlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayında yüzde 40 civarında bir zam almasını gösteriyor.

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 13

Emekliye zam konusunda Ocak zammına ilaveten 10 puan civarında bir refah payı masada olacak. Bakanlık bütçe çalışmasını gerçekleştirdikten sonra zam tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunacak. Son kararı Erdoğan verecek.

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 14

2023 yılında 114’ün üzerinde artışla 3500 TL’den 7500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden artacak.

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 15

Burada 7500 TL’nin altında maaş alan emeklilerin ödemeleri Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor.

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 16

Ocak ayında bu rakamında yüzde 40-50 civarında artması bekleniyor. En düşük emekli maaşının artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 17

İşte Ocak zammı ile birlikte en düşük memur ve memur emeklisi maaşı hesapları…

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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 18
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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 19
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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 20
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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 21
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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 22
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Ocak ayı için tahminler değişti! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar… - Sayfa 23

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