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Ortaokul ve liselerde ortak sınav dönemi! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Ortaokul ve liselerde ortak sınav dönemi! Resmi Gazete’de yayımlandı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Eylül 2023 - 15:46
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca, uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak.

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