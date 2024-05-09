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Batshuayı’den dikkat çeken istatistik!

Batshuayı’den dikkat çeken istatistik!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Mayıs 2024 - 12:49

Fenerbahçe’de geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Michy Batshuayi, ikinci yarıda attığı gollerle sarı- lacivertlileri ipten aldı.

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