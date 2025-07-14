Ortak POS’a Yasak Geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, işletmelerin başka kişi veya firmalara ait POS cihazlarını kullanmasını yasaklayacak yeni bir düzenlemeye imza atıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tebliğ taslağına göre, artık perakende satış yapan işletmeler yalnızca kendi adlarına kayıtlı yeni nesil EFT-POS cihazlarıyla ödeme alabilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, usulsüz POS cihazı kullanımı denetimler yoluyla daha sıkı kontrol edilecek ve kurallara uymayan işletmelere cezai yaptırım uygulanacak. Ayrıca, sanal POS kullanımında da önemli değişiklikler olacak; aracı e-ticaret platformları hariç, sanal POS hizmetleri için de sadece kendi adlarına kayıtlı cihazlar kullanılabilecek. Bayilik sistemiyle çalışan ve en az 30 bayisi olan firmalar ise bu düzenlemeden muaf tutulacak.

Bu adımın amacı; vergi kaybının ve haksız gider yazımlarının önüne geçmek, tüm ödemelerin kayıt altına alınmasını sağlamak. Yeni uygulama, Resmi Gazete’de yayımlanacak tebliğ sonrasında yürürlüğe girecek.