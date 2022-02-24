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Ukrayna Merkez Bankası duyurdu! Nakit para çekimine sınırlama getirildi

Ukrayna Merkez Bankası duyurdu! Nakit para çekimine sınırlama getirildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Şubat 2022 - 16:33

Ukrayna Merkez Bankası, nakit para çekimlerine ve döviz işlemlerine sınırlama getirildi. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre “Döviz satışı dışında Ukrayna döviz piyasasının işlemleri durdurulmuştur. Banka hesaplarından nakit çekim miktarı da 100 bin grivna ile sınırlandırılmıştır.” denildi.

Ukrayna Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, ülkede sıkıyönetim ilan edildiği anımsatıldı.Söz konusu karar nedeniyle mali piyasalara ilişkin çeşitli kısıtlama kararlarının alındığı belirtilen açıklamada, “Döviz satışı dışında Ukrayna döviz piyasasının işlemleri durdurulmuştur. Banka hesaplarından nakit çekim miktarı da 100 bin grivna ile sınırlandırılmıştır.” denildi.Açıklamada, ülkenin finansal sisteminin istikrarlı işleyişi ve kritik altyapı tesislerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması için söz konusu adımların atıldığı vurgulandı.

 

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