Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİ

FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİ
0 views
23 Aralık 2021 - 15:40

FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİ

Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti.

İSTANBUL (DHA) – Şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti.

65 yaşındaki Faruk Tınaz’ın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Tınaz bugün İstanbul’da hayatını kaybetti. Tınaz aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

Türkiye Jokey Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.” denildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Modacı Erkan Eken: Kürk giyen insanın Hitler’den farkı yok”Modacı Erkan Eken: Kürk giyen insanın Hitler’den farkı yok”
Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!
Hafta Sonu için Meteoroloji’den Son Dakika Uyarısı: 10 Derece Birden…Hafta Sonu için Meteoroloji’den Son Dakika Uyarısı: 10 Derece Birden…
45 Hürriyet çalışanının işe iade davasında karar!45 Hürriyet çalışanının işe iade davasında karar!
Ajda Pekkan ile ilgili konuşulacak iddiaAjda Pekkan ile ilgili konuşulacak iddia
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ÇOCUKLARDA MASKE SÜRECİ VE ETKİLERİ 
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Modacı Erkan Eken: Kürk giyen insanın Hitler’den farkı yok”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hafta Sonu için Meteoroloji’den Son Dakika Uyarısı: 10 Derece Birden…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
45 Hürriyet çalışanının işe iade davasında karar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ajda Pekkan ile ilgili konuşulacak iddia
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“Üç Kız Kardeş” ekibinde korona şoku
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Erçel dekolteli süper minisiyle göz kamaştırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seda Bakan, derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı!
SON DAKİKA HABERLERİ
FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİAralık 23, 2021-3:40 pm
Borsa İstanbul’dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecekAralık 21, 2021-9:14 am
Dolar ve Euro’su olanlara kötü haberAralık 21, 2021-9:11 am
Michaela Astro’ya; Kraliçe Elizabeth’ten 5 çayı randevusu !Aralık 20, 2021-4:42 pm
6.GELİN DAMAT FASHION DAY’E AVRUPAAralık 20, 2021-1:15 pm
Asgari Ücretin Açıklanacağı Saat Belli OlduAralık 16, 2021-3:40 pm
Halk Ekmek Kuyrukları NY Times’ta: Türkler Enflasyonla Boğuşuyor!Aralık 16, 2021-3:36 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !