Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Onlarca ülkeye sıçradı… Kâbusun yeni adı XBB.1.5! DSÖ’den flaş maske kararı

Onlarca ülkeye sıçradı… Kâbusun yeni adı XBB.1.5! DSÖ’den flaş maske kararı
7 views
11 Ocak 2023 - 9:20

3 yılı aşkın süredir koronavirüsü ile mücadele eden dünya şimdi de Omicron alt varyantı XBB.1.5 için alarma geçmiş durumda. Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ederken DSÖ maske kararını açıkladı.

2019’un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya XBB.1.5 haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda.

İlk olarak Ekim ayında görülen ve iki farklı Omicron alt varyantının birleşiminden oluştuğu ortaya çıkarılan XBB’nin yeni bir türü olan XBB.1.5, ABD ve Çin başta olmak üzere dünya genelinde yeniden Covid vakalarında artış görülmesi endişesinin doğmasına yol açıyor.

Kraken’ olarak da bilinen XBB.1.5 varyantı onlarca ülkede görüldü. ‘Maskeler geri dönmeli mi’ tartışmalarına neden olan varyant sonrası DSÖ flaş bir açıklamaya imza attı.

DSÖ MASKE KARARINI AÇIKLADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Acil Durum Direktörü Catherine Smallwood, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, XBB.1.5 alt varyantın Avrupa’da da küçük ama gittikçe artan sayıda görüldüğünü duyurdu.

Yolculara, uzun uçak yolculukları gibi riskin daha yüksek olduğu durumlarda maske takmaları önerildi.

Smallwood, özellikle de Covid-19’un yeniden hızlı bir şekilde arttığı destinasyonlardan gelen yolculara maske takılmasının tembih edilmesi gerektiğini söyledi.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

XBB.1.5, Omicron’un bugüne kadar görülen en hızlı yayılan ve şu an dünya genelinde en yaygın olan alt varyantı.

Doktorlar XBB.1.5’in en belirgin semptomlarını açıkladı. Huff Post’a konuşan ABD’li sağlık uzmanlarına göre, XBB.1.5’in en belirgin 5 semptomunu şöyle;

  • Kas ağrısı.
  • Şiddetli öksürük.
  • Boğaz ağrısı.
  • Baş ağrısı.
  • Burunda tıkanıklık.

Aynı gazeteye konuşan New Jersey, New Brunswick’teki Saint Peter’s Üniversite Hastanesi’nde bulaşıcı hastalık şefi Dr. Henry Redel yeni varyant ile eskiden görülen bazı semptomlar ile artık daha az karşılaştıklarını belirtti.

Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izliyor.

Daha az yaygın semptomlar arasında tat ve koku kaybı ve nefes darlığı bulunuyor.

EK MUTASYON SAYESİNDE BAĞIŞIKLIKTAN KAÇIYOR MU?

Johns Hopkins Üniversitesi’nde bir virolog olan Andrew Pekosz ise XBB.1.5’in hücrelere daha iyi bağlanmasını sağlayan ek bir mutasyona sahip olduğu için yüksek derecede bağışıklıktan kaçıyor gibi göründüğünü söyledi.

Pekosz, CNBC’ye verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

‘Virüsün içeri girmede daha verimli olması için hücrelere sıkıca bağlanması gerekiyor ve bu, virüsün insanları enfekte etmede biraz daha verimli olmasına yardımcı olabilir’

Mahon, söz konusu varyantın hızla yayılmasına rağmen, XBB.1.5’in daha ciddi hastalığa neden olduğuna veya enfekte olanlar için önceki türlere kıyasla daha büyük bir tehlike oluşturduğuna dair çok az gösterge olduğunu söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de korkutan deprem!İzmir’de korkutan deprem!
YAPIMCI ARAYA GİRDİ GERĞİNLİK BİTTİYAPIMCI ARAYA GİRDİ GERĞİNLİK BİTTİ
Zimmetine para geçiren banka müdürü 19 yıl sonra yakalandıZimmetine para geçiren banka müdürü 19 yıl sonra yakalandı
Rus basınından dikkat çeken SİHA analizi: Küresel ilgi odağı haline geldiRus basınından dikkat çeken SİHA analizi: Küresel ilgi odağı haline geldi
Yunanistan’da ‘Türk ajanı’ depremi… Komşu bu sözlerle çalkalanıyor!Yunanistan’da ‘Türk ajanı’ depremi… Komşu bu sözlerle çalkalanıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sedat Peker cephesinde yeni gelişme: Hapsi istendi! Necip Hablemitoğlu detayı dikkat çekti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tekirdağ’da dehşet! Sevgilisini öldürdü, kendisini astı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Futbolda skandal! 4 teknik direktöre tacizden ömür boyu men cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile sağanak yağış uyarısı! İşte il il 11 Ocak hava durumu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MasterChef 2022’nin şampiyonu belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise’nin çalkantılı aşk hayatı başına bela oldu! Milyonlar kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Icardi’nin eski eşi Wanda Nara o isme göz koydu! İstanbul’a döndü ve ortalık karıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eşi ‘kriz yok’ dedi ama Ceyda Düvenci paylaşıma kayıtsız kaldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Onlarca ülkeye sıçradı… Kâbusun yeni adı XBB.1.5! DSÖ’den flaş maske kararı
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir’de korkutan deprem!Ocak 10, 2023-5:13 pm
Çocuk istismarı şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındıOcak 7, 2023-4:08 pm
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan tsunami uyarısıOcak 7, 2023-2:33 pm
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…Ocak 7, 2023-2:14 pm
Yunanistan’da deprem! Ege Denizi beşik gibi…Ocak 7, 2023-1:15 pm
Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandıOcak 4, 2023-3:57 pm
Doğalgazdan sonra elektriğe de indirim geldiAralık 30, 2022-3:02 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !