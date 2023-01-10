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Özdağ’dan Bahçeli’ye sert yanıt! Üç isim sıraladı: Sen önce onları savcıya gönder

Özdağ’dan Bahçeli’ye sert yanıt! Üç isim sıraladı: Sen önce onları savcıya gönder
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10 Ocak 2023 - 17:18
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti grubunda kendisini sert sözlerle eleştiren MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, “Sayın Bahçeli sen önce Olcay’ı, Ulvi’yi ve Semih’i savcıya yolla, gerekirse ben de giderim” dedi.

Bugün parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili “Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz” şeklinde bir çıkışa imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için savcıları göreve çağırdı.

“SEN ÖNCE YANINDAKİ 3 İSMİ SAVCIYA YOLLA”
Bahçeli’nin bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Özdağ cephesinden yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve kendisi için savcıları göreve çağıran Bahçeli’ye seslenen Özdağ, şunları söyledi:

“Bu seviyesiz açıklamaya verebileceğimiz Zafer Partisi olarak tek cevap var. Sinan Ateş’in bir komployla uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı dahi yayımlamayan, ailesine başınız sağ olsun demeyen, arkadaşlarına başısın sağolsun, Allah rahmet eylesin demeyen bir kişinin hezeyanlarına verebileceğimiz hiçbir cevap yoktur. Zafer Partisi, Atatürk çizgisindeki milliyetçilerinin partisidir. AK Parti gibi Türkiye’yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Söz istihbarat servislerinden açılmışken rahmetli Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler biliyor. Hadi oradan sen! Sayın Bahçeli, sen önce Olcay’ı, Ulvi’yi ve Semih’i savcıya yolla, gerekirse ben de giderim. İstersen Gölbaşı’nda portakal sandıklarında yakalanan silahlar soruşturmasını yürüten savcıya bile giderim”

BAHÇELİ NE DEDİ?
Parti grubunda bu konuya değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Özdağ için, “Adına Zafer denilen casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası ‘Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz’ açıklamasıyla cumhuriyet savcılarının görev alanına giren bir açıklamada bulundu. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli savcıların ana görevleri olduğunu hatırlatmak ve gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem görevimdir” dedi.

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