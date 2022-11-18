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Koç’tan ‘siyasete giriyor’ iddialarına sert cevap: Algı yönetimi yapılıyor

Koç’tan ‘siyasete giriyor’ iddialarına sert cevap: Algı yönetimi yapılıyor
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18 Kasım 2022 - 16:21
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve CEO Levent Çakıroğlu’nun siyasi liderler ile bir araya geldiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
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