TÜSİAD ‘enflasyonda’ Bakan Nebati ile ters düştü! ‘Gerekirse taviz verilmeli…’

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Bakan Nebati’nin ‘enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik’ açıklamasına yanıt verdi.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen ESİAD Yatırım Zirvesi’nin açılışında konuşan Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, küresel boyutta yaşanan salgın ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile global çapta gıda ve lojistik krizi başladığına dikkat çekti.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin bu durumdan çok daha fazla etkilendiğini vurgulayan Turan, bunun aşılması için yüksek katma değerli üretime yönelmek gerektiğini ve enflasyonla mücadelenin gerekirse büyümeden taviz verilerek yapılması gerektiğini kaydetti.

Turan, “Enerji sorunu, arz zincirindeki bozulma ve gıda arzı sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Tedarik zincirindeki değişim ve kopma, pandemi öncesinde başlamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’deki radikal tedbirler ile önemli bir kırılma yaşandı. Bir de buna ek olarak 2008 krizinden sonra şahit olduğumuz rekor parasal genişleme ve düşük faiz politikası sona eriyor. Enflasyonla mücadele artık temel öncelik ve bunun için gerekirse büyümeden taviz verileceği bir döneme giriyoruz” dedi.

BAKAN NEBATİ “BÜYÜMEYİ TERCİH ETTİK” DEMİŞTİ

AKP’nin Kızılcahamam’daki kampında sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dövizin ve enflasyonun düşürülmesine değil büyümeye öncelik verdiklerini söylemişti. Nebati bu durumdan “düşük gelirlilerin” değil ama patronların kazandığını da şu sözlerle açıklamıştı:

“Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz.”