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‘Oltalama’ yöntemiyle dolandırıcılık şebekesine operasyonda 4 tutuklama

BATMAN’da, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden ‘oltalama’ yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenerek, gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü, mahkemece tutuklandı.

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‘Oltalama’ yöntemiyle dolandırıcılık şebekesine operasyonda 4 tutuklama
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22 Mart 2021 - 15:19
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden ‘oltalama’ yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 9 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda E.K., M.FA., O.A., Ş.B.G., M.A.T., Ş.K., E.Y., F.D. ve V.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 35 cep telefonu, 6 bilgisayar, 2 hard disk, 4 tablet, 7 USB bellek, 8 hafıza kartı, 34 SIM kartı ve MP3 çalar dahil 96 dijital materyal el geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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