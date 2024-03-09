Beşiktaş Başkanı Arat’tan olay yaratacak sözler! “Yazılım yapmışlar, paralel yapı oluşmuş”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Eski başkan Ahmet Nur Çebi döneminde yapılan yanlışları belgeleriyle açıklayan Arat, çok çarpıcı bilgiler verdi.
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan siyah beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, geçmiş döneme ilişkin gündem sarsan açıklamalar yaptı.
Menajerlere geçmişten gelen borçlar olduğu için ara transferde sorun yaşadıklarını söyleyen Arat, Al Musrati ve Ernest Muçi transferleriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Maliyetleri nedeniyle tartışmalara neden olan iki ismin nasıl transfer edildiğini anlatan Arat, kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili de konuştu.
Konuşmasının son bölümünde, eski başkan Ahmet Nur Çebi döneminde yapılan anlaşmaları ve kulübün uğradığı zararları belgeleriyle yayınlayan Arat, Beşiktaş stadının altında kaçak bir imalathane olduğunu ve sicil kurulu tarafından paralel bir yapı oluşturulduğunu açıkladı.
Hasan Arat’ın açıklamalarından satır başları:
“Transfer döneminde Avrupa’daki gelişmeleri izledik. Son derece kısıtlı imkanlar vardı ara dönem olduğu için. Bize önerilen oyuncuları hocamıza teklif ettiğimizde, Santos ‘Onların oyuncularını kiralık oynatmam, benim Semih’im, benim Demir Ege’m çok daha iyi’ dedi. Ve onları oynatmaya başladı.”
“BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTEMEDİLER”
Sona doğru tekrar piyasaya çıktık. Menajerlerle görüşüyoruz, çok nahoş cevaplar almaya başladık. ‘Ne oluyor, bizim menajerlerle ilişkimiz nasıl?’ diye arkadaşlara sordum, ‘İyi değil’ dediler. Meğer bizim menajerlere 10 milyon Euro’ya yakın borcumuz varmış. Bizimle çalışmak istemediklerini söyledi çoğu.
“KULÜBE GİRİŞLERİNİ YASAKLADIK”
“Biz geldik Vida’nın menajeri dava açtı, 2 milyon Euro. Vida 2018’de geldi Beşiktaş’a. İnanılmaz ilişkiler ve çelişkiler. Bütün menajerlerin kulübe girişini yasakladık. Samet Aybaba kimseyi içeriye sokmuyor.”
“BİR BAKIYORUZ GÖRÜŞMÜŞÜZ, ALAKASI YOK”
“Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sosyal medyada isim atıyorlar. Bir bakıyoruz oyuncularla görüşmüşüz, halbuki alakası yok. Bir bakıyorsunuz o oyuncuların isimleri gazetelerde, sohbet odalarında, menajerler her şeyi organize ediyorlar ve Beşiktaş’ı sanki almak zorunda bırakıyorlar. Hoca dedi ki, ‘Benim 2 tane oyuncu isteğim var. Bir tane kiralık aldık, öbür 2 oyuncuyu alamıyorsak esas transferi yazın yapalım’ dedi. Biz bu iki oyuncuyu aldık. Nasıl aldık onu anlatacağım şimdi.”
“MENAJERİ KABUL ETMEDİ ÇÜNKÜ…”
“Biz Varşova’ya gittik Hüseyin Yücel’le, Muçi’nin transferi için. Varşova vermiyor, çünkü çok kıymetli oyuncuları. Sonunda gece yarısına doğru bir rakamda anlaştık. Fakat oyuncunun menajeri Avusturya’da, o kabul etmiyor çünkü oyuncuyu Aston Villa istiyor. Gece oyuncunun menajeri geldi, onları da ikna ettik ve sabah Muçi’yi İstanbul’a getirdik. Menajerlik ücretinin yarısını da Hüseyin Yücel kendi cebinden bağış yapmadan halletti.”
“MUSRATI’NİN MENAJERİ YOK”
“Al Musrati hem Avrupa’da hem Portekiz’de hem de Türkiye’de almak için çaba sarf edilen bir isim. Bizim ilişkilerimiz neticesinde belli bir anlaşmaya geldik ve menajersiz anlaşık. Musrati’nin menajeri yok. Ve kendisi geldi, evvelsi gün de evladı oldu. Kendi ülkesinde kullanılan lisanla ‘Kartal’ ismi yerine geçen ‘Yusufi’ adını verdi.”
“BEŞİKTAŞ’IN İSMİ VE İMZASI BUNA YETTİ”
“Divan başkanım sordu, ‘Bu oyuncuları nasıl aldınız?’ dedi. Beşiktaş masaya oturduğu zaman çok kuvvetli. Hiç teminat vermedik, 4 yıl vadeyle ödemelerle aldık. Beşiktaş’ın ismi ve imzası buna yetti. İnanın ben tüm yaşadığımız sıkıntılara rağmen çok mutlu oldum. Bizden ne teminat mektubu istediler, ne kişisel garanti istediler, sadece Beşiktaş’ın imzasıyla 3,5 yılın üzerinde vadeyle oyuncuları verdiler.”
“BEŞİKTAŞ’TA DİSİPLİN BİTMİŞTİ”
“5 tane oyuncuya kadro dışı kararı verdik. Bizi çok eleştirdiler. Hocamızın haberi vardı. Bunu yapmak zorundaydık çünkü Beşiktaş’ta disiplin bitmişti. Beşiktaş’ta çok büyük sıkıntı vardı. Bir oyuncu, diğer oyuncuya, ‘şu maçta çıkıp oynama’ diyebiliyordu. O noktaya gelmişti.”
“HEMEN YOLLADIK”
“Bu oyuncuları kadro dışı bırakır bırakmaz, menajerleri devreye girdi. Bailly’yi hemen yolladık, oradaki karımız yaklaşık 3,5 milyon Euro. Onana’nın menajeri gelsin dedik, menajeri yok. Dört yıllık anlaşma yapmışız, 10 milyon Euro maliyeti var, vergi hariç.”
“NEDEN ALINDIĞINI BİLEN YOK”
“Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kim olduğunu biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. 5 yıllık sözleşme imzalanmış, her ay para alıyor. Kiralık yolladık. Neden, nasıl alındığını bilen yok.”
“10 SENEDİR UYUTULDUK”
“KPMG raporunu Divan Kurulu’na sorduk. Var mı böyle bir rapor? Bu rapor İçişleri Bakanlığı müfettişleri inceliyor, yeni gelen yasayla bu raporlar bakanlığa gidiyor. Açılan davaların hepsi zaman aşımına uğruyor. Burada da enteresan bir durum var. Ne olduğu belli değil, bu işle uğraşıyoruz. Ernst & Young raporunu sorduk, kimse açıklamadı. ‘Kasamızda’ dediler. Raporu sorduk, yazı yazdık. ’10 yıl geçti, imha ettik’ dediler. Yönetimden istedim, 80 bin dolar para ödemişiz rapora. Beşiktaş Kulübü’nde rapor yok. Ernst & Young’a raporu kime teslim ettiklerini sorduk, cevap yok. 10 senedir hepimiz uyutulduk.”
“CEYHUN KAZANCI’NIN GÖREVİ NEYDİ?”
“Ceyhun Kazancı’nın görevi neydi? Sportif direktör… Ceyhun Kazancı, 17 Temmuz 2021 tarihinden 2023’e kadar Futbol A.Ş.’nin genel müdürlüğünü yapmış. Yönetim Kurulu kararı var elimde.”
“HERKES PARASINI ALMIŞ”
“Senetler varmış, sevindik alacağımız var diye. Senetler ortada yok. Başkan da parasını almış, herkes parasını almış. Beşiktaş’ın kimseye borcu yok, bunu boşuna sormuyoruz.”
“ÇATIDA UCUZ MALZEME KULLANMIŞLAR”
“Stadın çatısı müthiş bir çatıymış. Ne çatıymış.. Neler var neler! Sesin neden içeride kalmadığını öğrendik. Çatıda orijinal malzeme yerine daha ucuz malzeme kullanılmış. Ancak biz aynı parayı vermişiz. Ama çatıyla ilgili kimse ortada yok. Fulya’nın elektriği Ağustos ayından beri ödenmemiş. İhtarname geldi, 3 gün içinde ödemezsek elektrikler kesilecekti. Kimseye bir şey söylemedik.”
“BEŞİKTAŞ’A ÇÖKMÜŞLER”
“Beşiktaş’a çökmüşler. Kongre üyeleri çökmüş. Kontratların altında kongre üyelerinin imzaları var. Bunu yapmayın. Gidin başka yerden, yer kiralayın. Dikilitaş’ta 15 dönüm arazimiz olduğunu bilen var mı? Dikilitaş’a kiralık verdik, kullanıyorlar. Dikilitaş bizim takımımız. Beşiktaş’ın yüzlerce tapusu var, aklınız durur.”
“ENTERESAN BİR KONSER VAR”
“Enteresan bir konserimiz var, Göksel konseri. Kulüpte Gergedan Yapım diye bir şirket var. Kulübün içinden oluşuyor bu kişiler. Firmanın sahibini tenzih ederim ama organizasyon o şekilde. 1 milyar 920 milyon liralık bir fatura kesiliyor ve parasının %80’i falan tahsil ediliyor. Sanatçıya verilen parayı öğrendik, inanamazsınız. Konser de yapılmadı. Bu işin ne olduğunu hala bilmiyoruz.”
“STADIN ALTINDA İMALATHANE”
“Siz Beşiktaş’ın stadının altında imalathane olduğunu biliyor muydunuz? Bir bomba daha. Hem de başka takım malları da üretiliyor. Kira da ödenmiyor, personelin yemeğini de Beşiktaş veriyor. Böyle bir şey olamaz. İçim daraldı geçin bunları.”
“PARALEL YAPI OLUŞTURMUŞLAR”
“Yazılım yapmışlar, paralel yapı oluşmuş Beşiktaş’ta. Telefon numaranızı giriyorsunuz, sizin telefonunuzda kaç tane Beşiktaşlı üye var ortaya çıkıyor. SİS diye bir yazılım. Aday olacak yöneticiye liste vermiyorsun, kendin kulüp içinde yazılım yapıyorsun. Dışarıda paralel yapı oluşturuyorsun. Kulübe çuvallarla para getirip tek kalemde bankaya yatırıyorsun. Yok öyle, burası Beşiktaş.”