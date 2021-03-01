Gökçe Bahadır Corona virüse yakalandı

Posta Gazetesi’nin haberine göre 40 yaşındaki oyuncu Gökçe Bahadır, koronavirüse yakalandı.

Evinde karantinada olan Bahadır, sosyal medya hesabından konuyla ilgili henüz bir paylaşımda bulunmadı.

Gökçe Bahadır’ın koronavirüse yakalandığını öğrenen yapımcı şirket açıklamada bulundu. Dizinin yapım şirketi şu ifadeleri kullandı:

“Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!”

Sacitaslan.com olarak Gökçe Bahadır’a acil şifalar dileriz…