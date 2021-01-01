Okullar Kapanacak mı ? Mahmut Özer Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı programda yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

6 Eylül itibariyle yaklaşık 18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yüz yüze eğitime başladı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında birinci dönemin ilk iki haftası geride kalırken vaka ve temas nedeniyle eğitime ara verilen sınıflar olması ailelerde kafa karışıklığına yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı, 200 okulda kalabalık öğrenci sayısı nedeniyle ikili eğitim (sabahçı-öğlenci) sistemine geçiş yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12 Eylül’de katıldığı canlı yayında öğrencileri ve velileri gidişat ile ilgili bilgilendirdi. Okul bazlı hareket ettiklerinin altını çizen Bakan Özer, “okullar kapanacak mı?” sorusuna net bir şekilde yanıt verdi.

2021-2022 OKULLAR KAPANACAK MI?

Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısının oldukça az olduğunu vurgulayan Özer, Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortamın okullar olduğunun altını çizerek ” Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

İlkokul, ortaokul ve liselerde temas ve vaka nedeniyle eğitime verilen ara uzaktan eğitim ile telafi edilecek. Okula gidemeyen öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) geçtiğimiz dönemde olduğu gibi öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için yayın yapacak. Bakan Özer, açıklamasının devamında 57 bin 108 okul , 850 bin derslikten (sınıf) sadece 198. sınıfın yüz yüze eğitime ara verdiğini hatırlattı.

TÜM SINIFLARI KAPANAN OKUL YOK

Şu ana kadar korona virüs nedeniyle tüm sınıfları kapatılan okul bulunmadığının altını çizen Bakan Özer, “Rakamlar değişiyor. Ara veren sınıflar var. Vaka trendi artıyorsa bu artış sınıflara yansıyor. Kapatılan sınıfta ilk hafta negatif çıkarsa eğitime dönülür.” dedi

HAFTA SONU EĞİTİM VERİLECEK Mİ?

200’e yakın sınıfta ikili eğitime geçildiği bilgisini paylaşan Milli Eğitim Bakanı, hafta sonu eğitimin gündemlerinde olmadığını ifade etti. Açıklamasının devamında hafta sonu eğitimi gibi sistematik bir yaklaşımlarının olmadığını hatırlatan Bakan Özer, “Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

“OKUL DIŞI ORTAMLARDAKİ BULAŞTAN KAYNAKLANIYOR”

Okulların kapatılması veya herhangi bir okulda vaka oluşmasının okul içi ortamdan kaynaklanmadığını belirten Özer, yüz yüze eğitime devam etmesi ve bu iradenin kararlılıkla uygulanmasında sadece Milli Eğitim Bakanlığına görev düşmediğini ifade etti. Açıklamasının devamında virüsün sadece okulları seçmediğini söyleyen Özer, sınıflardaki yaşanan temaslı ve vaka durumları için “Çoğu kez okul dışı ortamlardaki bulaştan kaynaklanıyor.” dedi.

OKULLARIN AÇIK TUTULMASI İÇİN TEDBİRLER ALINACAK

Tüm okullarda uyulması gereken kuralları belirlediklerini ifade eden Mahmut Özer, sürecin devam ettirilmesinin okul bazlı değil vaka bazlı olduğunu söyledi. Aldıkları kararları bilimsel veriler doğrultusunda uyguladıklarını ifade eden Bakan Özer “1 Ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz.” dedi.