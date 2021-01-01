Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

menu1

BM Genel Kurulu’nda Korona Paniği !

detay1
BM Genel Kurulu’nda Korona Paniği !
2 views
20 Eylül 2021 - 16:13
detay2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşmak için ABD’ye gitti. 100’den fazla devlet başkanının katılması beklenen BM Genel Kurulu içinse koronavirüs endişesi baş gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları bu hafta başlıyor. Dünyanın dört bir yanından liderlerin katılacağı oturumlarda Covid-19 salgını, Afganistan’ın durumu ve küresel ısınmayla mücadele ele alınacak.

BİRÇOK LİDER KONUŞMA YAPACAK
Pandemi nedeniyle geçen yıl zirveye katılım sadece video mesajlar üzerinden olmuştu. Bu yıl ise, 21 Eylül’de başlayacak zirveye 193 ülke liderlerinin üçte biri yine video mesajı göndererek, diğerleri ise New York’a gelip Genel Kurul’da konuşma yapıp, ikili temaslarda bulunarak katılacak.

HEYETLERİN AZ SAYIDA OLMASI İSTENDİ
Ancak bu durum, koronavirüs ile ilgili endişeleri de ortaya çıkardı. Pandeminin etkilerinin yoğun bir şekilde görüldüğü Abd, ev sahibi olmasına rağmen, üye ülke liderlerini New York’a gelme konusunda teşvik edici bir tutum sergilemedi. Toplantılara katılacak ülke temsilcilerinin ise küçük heyetlerle New York’a gelmesi istendi.

BM BİNASI GİRİŞİNDE AŞI OLABİLECEKLER
New York kenti de salgının yayılmasını engellemek için ABD’ye gelen ve aşı olmayan delegelere BM binası dışında aşı olma fırsatı sunacak ve delegeler isterse Covid-19 testi de yaptırabilecek.

AŞISIZ BREZİLYA DEVLET BAŞKANI DA KURULA KATILACAK
Ancak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi genel kurula katılacak ancak aşı olmayan isimler endişeleri artırıyor. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmamasına rağmen BM Genel Kurulu’na katılacağını ve konuşma yapacağını açıklamıştı.

NEGATİF TEST SONUCU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
ABD’nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı açıklamada, “BM Genel Kurulu’nun ‘korona yayıcı’ bir etkinlik olmasından endişe duyuyoruz. Bu olasılığı engellemek için tüm önlemleri almamız gerekiyor.” ifadelerinde bulundu. BM Genel Kurulu için ABD’ye gelen tüm temsilcilerin ve devlet başkanlarının negatif koronavirüs testi gösterme zorunluluğu var.

detay3
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Dr. Tırnaksız İçin Hüzünlü TörenProf. Dr. Tırnaksız İçin Hüzünlü Tören
Takıma Sahip ÇıktılarTakıma Sahip Çıktılar
Cemil Çiçek’ten Ali Erbaş’a Laiklik TepkisiCemil Çiçek’ten Ali Erbaş’a Laiklik Tepkisi
Cumhur İttifakı’nda Kriz İddiasıCumhur İttifakı’nda Kriz İddiası
Okullar Kapanacak mı ? Mahmut Özer AçıkladıOkullar Kapanacak mı ? Mahmut Özer Açıkladı
kayıt2
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Karadeniz’in İncisi Ezgi Eyüboğlu’ndan İkinci Solo Albüm
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Tırnaksız İçin Hüzünlü Tören
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Takıma Sahip Çıktılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın Umutla Beklediği Haber Geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cemil Çiçek’ten Ali Erbaş’a Laiklik Tepkisi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhur İttifakı’nda Kriz İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Okullar Kapanacak mı ? Mahmut Özer Açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BM Genel Kurulu’nda Korona Paniği !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İki Kocalı Hürmüz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ODTÜ Mezuniyet Törenine Pankartlar Damga Vurdu !
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünyanın Umutla Beklediği Haber GeldiEylül 20, 2021-4:47 pm
İki Kocalı HürmüzEylül 20, 2021-4:06 pm
İstanbul’da Baldırsokan Sineği İstilasıEylül 20, 2021-3:34 pm
Can Yaman Ünlü Medyum Michaela Astro’nun Eteğine Düştü !!!Eylül 20, 2021-1:59 pm
Boşanma İddialarına Yanıt VerdiEylül 20, 2021-1:48 pm
İlişkileri Sahte Çıktı !Eylül 20, 2021-1:38 pm
Ezgi Sertel’den Kötü Haber !Eylül 20, 2021-1:28 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !