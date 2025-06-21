Zapatero’dan Çarpıcı Türkiye Yorumu: “AB Üyesi Olsaydı, Bugünkü Savaşlar Yaşanmazdı”

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin geçmişte olduğu kadar bugün de kilit öneme sahip olduğunu belirtti. Madrid’de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı panelde konuşan Zapatero, Türkiye’nin AB’ye alınmamasının büyük bir hata olduğunu vurguladı.

“Türkiye AB’ye Katılsaydı, Savaşlar Önlenebilirdi”

Zapatero, 2005-2006 yıllarında Türkiye’nin AB’ye üyeliğine en yakın olduğu dönemde sürecin tamamlanmamasının, Avrupa’nın tarihi bir fırsatı kaçırmasına neden olduğunu ifade ederek şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

“Türkiye, AB üyesi olsaydı Rusya, Ukrayna’ya savaş açamazdı, İsrail Gazze’ye saldıramazdı. Türkiye geçmişte de anahtar ülkedeydi, şimdi de öyle ve gelecekte de olacak.”

“Gazze’de Yaşananlar Tarihi Değiştirecek”

Konuşmasında Gazze’deki trajediye de değinen Zapatero, İsrail’in saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Yahudi soykırımı dünya tarihini değiştirdi. Gazze’de yaşananlar da zamanı geldiğinde dünya tarihini değiştirecek. Bu sadece bir zaman meselesi.”

İspanya’nın Filistin’i tanımasının doğru bir adım olduğunu belirten eski başbakan, Gazze’deki “barbarlığın durdurulması” gerektiğini söyledi.

NATO Harcamalarına Eleştiri: “Füzeler Nereye Atılacak?”

NATO’nun savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarma önerisini de sert dille eleştiren Zapatero, bu adımın eşitsizlikleri artıracağını söyledi.

“Silahsız barış mümkündür. Savunma harcamaları artarken kalkınma yardımları yüzde 0,5 bile değil. Bu tablo kabul edilemez.” sözleriyle askeri politikalara tepkisini dile getirdi.

Avrupa ve ABD’ye Özeleştiri Çağrısı

Zapatero, Avrupa’nın geçmişteki ideolojilerle yüzleşmesi gerektiğini belirterek “Nazizm ve Stalinizm Avrupa’da doğdu. Bu küçük bir detay değil, her zaman hatırlanmalı.” dedi.

ABD’nin ise demokrasi ve insan hakları alanında ciddi bir kriz yaşadığını vurgulayan Zapatero, yeni sağ ideolojilere karşı demokrasinin korunması gerektiğini söyledi.

Altun’dan BM’ye Reform Çağrısı

Panele video mesajla katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler’in barış ve güvenlik sağlama misyonundan uzaklaştığını belirtti. Altun, BM’nin daha adil, şeffaf ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması için reform yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Ezberci: “Dünya Beşten Büyüktür”

Açılışta konuşan Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünü hatırlatarak, BM’nin günümüzün ihtiyaçlarına karşılık verebilmesi için mutlaka yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Ezberci, Türkiye ve İspanya’nın özellikle Filistin meselesi başta olmak üzere birçok alanda aktif işbirliği içinde çalıştığını da vurguladı.