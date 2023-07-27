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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’

ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Temmuz 2023 - 16:41

ODTÜ’de öğrencilerin yaratıcı pankartlarını sergilediği gelenek yine bozulmadı.

ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrencilerin yaratıcı pankartlarını sergilediği gelenek yine bozulmadı.

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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 2

ODTÜ Rektörlüğü, pankartlara getirilen kısıtlamalar dolayısıyla pankartları kontrol ederek kısıtlamalara uymayan pankartları içeri almadı.

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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 3

Ancak öğrencilerin yaratıcı pankartlarını sergilediği gelenek yine bozulmadı.

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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 4

Bu sene ODTÜ’de mezuniyet töreninin nerede gerçekleşeceği belirsizdi.

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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 5

İşte, ODTÜ mezuniyet pankartlarından görüntüler:

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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 6
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 7
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 8
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 9
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 10
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 11
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 12
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 13
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 14
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 15
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 16
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 17
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 18
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 19
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 20
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 21
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 22
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 23
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 24
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ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’ - Sayfa 25

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