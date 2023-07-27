ODTÜ’lülerden mezuniyet pankartları! ‘Ekonomik kriz değil, servet transferi…’

ODTÜ’de öğrencilerin yaratıcı pankartlarını sergilediği gelenek yine bozulmadı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrencilerin yaratıcı pankartlarını sergilediği gelenek yine bozulmadı.
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ODTÜ Rektörlüğü, pankartlara getirilen kısıtlamalar dolayısıyla pankartları kontrol ederek kısıtlamalara uymayan pankartları içeri almadı.
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Ancak öğrencilerin yaratıcı pankartlarını sergilediği gelenek yine bozulmadı.
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Bu sene ODTÜ’de mezuniyet töreninin nerede gerçekleşeceği belirsizdi.
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İşte, ODTÜ mezuniyet pankartlarından görüntüler:
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