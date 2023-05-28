Hepsi grubunun yıldız ismi yıllar sonra ortaya çıktı!

Fenomen Danla Bilic’in Youtube programına konuk olan eski şarkıcı Cemre Kemer, Gülçin’in Hepsi grubundan ayrılışıyla ilgili ilk kez konuştu.

Fenomen Danla Bilic’in Youtube programına konuk olan eski şarkıcı Cemre Kemer, Gülçin’in Hepsi grubundan ayrılışıyla ilgili ilk kez konuştu.

1 19

Bir dönemin en popüler grubu olan ve genç kızların sevgilisi Hepsi grubu, Gülçin’in gruptan ayrılmasıyla yoluna devam etmeye çalışsa da dağılmıştı.

2 19

Gülçin yoluna solo olarak devam etse de beklenen ivmeyi yakalayamamış, Eren, Cemre ve Yasemin isimli diğer grup üyeleri arkadaşlıklarına devam etse de şarkıcılıkta başarısız olmuştu.

3 19

Her biri bambaşka alanlara yönelen grup üyelerinden Cemre Kemer ise sosyal medya fenomeni olarak kazanç sağlıyor. Danla Bilic, Cemre Kemer’e “Bu grubun dağılmasıyla morali bozulmuş bir hayranın olarak bunu bana borçlusun. Ne oldu?” diye sorunca Cemre Kemer hiç istemeyerek yanıt verdi.

4 19

Kemer, “Biz şimdi tekrar barıştık ya, aramızda şu an iyi… Bir şeyleri yanlış anlayabilir. Biz onun kendi dünyasında o boyutta mutsuz olduğunu anlayamamışız” diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı.

5 19

Bilic’in ısrarları sonrası ise şu ifadeleri kullandı: Aramızda bir gruplaşma falan hiçbir zaman olmadı. Zaten o yüzden de o gerçekten ayrıldığında anlamamışız. Yani biz olayı tam anlamamışız. Televizyonlara çıkıp, ‘Biz futbol takımı değiliz, hiçkimse bir yere transfer olmuyor’ gibi demeçler verdik ya, oluyormuş o sırada işte!

6 19

Cevabı tam olarak yeterli bulmayan Danla Bilic, “Peki siz o ana kadar hiçbir şey anlamadınız ve Gülçin bir anda gelip ‘Ben gidiyorum ben artık yokum’ mu dedi?” diye sordu.

7 19

Kemer, “Gelip demedi, gitti. Bu Gülçin’den dolayı değilmiş. O zamanlar zaten problem yaşadığımız plak şirketin ötürüymüş” diye açıkladı.

8 19

Her şeyin kendilerini büyük miktarda dolandıran plak şirketi yüzünden yaşandığını, şirketin Gülçin’in gidişi sonrasında grubun diğer üyelerini yanlış yönlendirdiğini anlatan Kemer, sözlerini bu şekilde noktaladı.

9 19

Öte candan Cemre Kemer sosyal medya hesabından cesur pozlarının yayınlamaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları…

10 19

11 19

12 19

13 19

14 19

15 19

16 19

17 19