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O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı’dan üst üste bombalar!

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı’dan üst üste bombalar!
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16 Aralık 2021 - 12:27

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı’dan üst üste bombalar!

TV8’in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümünde, gelenek olduğu gibi yine ünlü isimler sahne alacak. Çekimleri Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi’nde yapılacak olan yılbaşı bölümünde yarışacak ünlü isimler belli olmaya başladı.

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı'dan üst üste bombalar! - Sayfa 1

Jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un yaptığı O Ses Türkiye, TV8’in yılbaşı ekranında özel bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı'dan üst üste bombalar! - Sayfa 2

O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde her yıl olduğu gibi bu sene de ünlü isimler yarışacak

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı'dan üst üste bombalar! - Sayfa 3

Çekimleri 27 Aralık günü gerçekleştirilecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özelde sahneye çıkacak ünlü isimlerden bazıları belli oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı'dan üst üste bombalar! - Sayfa 4

MESUT ÖZİL BOMBASI!

Acun Ilıcalı’nın da yakın arkadaşları olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil’in de yarışmada performans sergileyeceği iddia edildi.

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı'dan üst üste bombalar! - Sayfa 5

Programa katılması beklenen diğer isimler ise şöyle;

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı'dan üst üste bombalar! - Sayfa 6

MÜGE ANLI

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı'dan üst üste bombalar! - Sayfa 7

BURCU ÖZBERK

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı'dan üst üste bombalar! - Sayfa 8

İLHAN ŞEN

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı'dan üst üste bombalar! - Sayfa 9

MELİS SEZEN

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı'dan üst üste bombalar! - Sayfa 10

PINAR DENİZ

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı'dan üst üste bombalar! - Sayfa 11

KAAN URGANCIOĞLU

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı'dan üst üste bombalar! - Sayfa 12

EDA ECE

O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı'dan üst üste bombalar! - Sayfa 13

MERVE DİZDAR

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