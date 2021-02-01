O Ses Türkiye Yılbaşı programında kimler var? Acun Ilıcalı’dan üst üste bombalar!
TV8’in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümünde, gelenek olduğu gibi yine ünlü isimler sahne alacak. Çekimleri Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi’nde yapılacak olan yılbaşı bölümünde yarışacak ünlü isimler belli olmaya başladı.
Jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un yaptığı O Ses Türkiye, TV8’in yılbaşı ekranında özel bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.
O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde her yıl olduğu gibi bu sene de ünlü isimler yarışacak
Çekimleri 27 Aralık günü gerçekleştirilecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özelde sahneye çıkacak ünlü isimlerden bazıları belli oldu.
MESUT ÖZİL BOMBASI!
Acun Ilıcalı’nın da yakın arkadaşları olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil’in de yarışmada performans sergileyeceği iddia edildi.
Programa katılması beklenen diğer isimler ise şöyle;
MÜGE ANLI
BURCU ÖZBERK
İLHAN ŞEN
MELİS SEZEN
PINAR DENİZ
KAAN URGANCIOĞLU
EDA ECE
MERVE DİZDAR