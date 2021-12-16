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Zehra Güneş’in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış…

Zehra Güneş’in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış…
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16 Aralık 2021 - 12:20

Zehra Güneş’in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış…

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, güzelliği ile sık sık gündem oluyor. Başarılı voleybolcunun, yıllar önce O Ses Türkiye’ye konuk olarak katıldığı ortaya çıktı.

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 1

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, Korelilerin başını döndürdü.

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 2

Genç voleybolcunun maçlarda sergilediği performanslara güzelliği eklenince, sık sık gündem olmaya başladı.

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ve her karesi ile rekor kıran Zehra Güneş, Vakıfbank’ta forma giyiyor.

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 4

Instagram üzerinden kısa sürede 1 milyon takipçi oranına ulaşan Güneş’in, yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına konuk olduğu ortaya çıktı.

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 5

Başarılı voleybolcunun O Ses Türkiye’ye katıldığına dair görüntülerini gören hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 6

ZEHRA GÜNEŞ’İN O SES TÜRKİYE KONUKLUĞU

Acun Ilıcalı ve jüri üyelerinin dikkatini çeken voleybolcu Zehra Güneş, henüz 17 yaşında olduğunu söyleyince, stüdyoda büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 7

Güneş’in boyunun uzunluğu karşısında hayrete düşen Hadise, yarışmanın sunucusu Saat Özşırkıntı’nın boyunun kısa kalmasına değinerek ”Saadet’i göremiyoruz” demişti.

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 8

O yıllarda henüz çok tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş’e, Acun Ilıcalı’dan ”İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin” yorumu gelmişti.

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Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 9

İşte Zehra Güneş’in O Ses Türkiye’deki görüntüleri…

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 12

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 13

Zehra Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da isminden sıkça söz ettiriyor.

İşte başarılı sporcunun öne çıkan paylaşımları…

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 16

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 18

Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntülerine bakın! O halinden eser kalmamış... - Sayfa 30

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